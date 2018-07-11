Shakira'yı görmek için 5 gündür bekliyor

Cansel KİRAZ- Harun UYANIK/ İSTANBUL, (DHA) DÜNYACA ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, El Dorado turnesi kapsamında dün akşam İstanbul'a geldi. Bu akşam saat 21:00'de Vodafone Park'ta konser verecek olan Shakira gece Tarabya'da bir otelde konakladı. Çocukları Milan, Shasha ve abisi Tonino bugün saat 12:00 sıralarında İstanbul'da gezmek üzere otelden ayrıldı. Shakira'nın ekibi ise tekne ile boğaza açıldı. Öte yandan Shakira'nın hayranı Nurcan Topbaş, Shakira'yı görmek için 5 gündür otelin önünde beklediğini ifade etti. 22 yaşındaki Nurcan Toptaş, " Yıllardır hayranıyım. Shakira'nın imzasını dövme yaptırdım. Konsere gidemiyorum tek umudum bu otel" dedi.
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