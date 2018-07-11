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"Shaolin Rahipleri" gösterilerle kungfuyu tanıtıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 12:28 | Son Güncelleme

Çin'in Henan eyaletindeki Shaolin Tapınağı'nda 6 yaşından itibaren kungfu öğrenmeye başlayan ve "rahip" unvanını alan gençler, ülkelerinin kültürünü ve kungfu sanatını dünyaya tanıtmak için ülke ülke gezerek gösteri yapıyor - Sırtlarında ve karın bölgelerinde sopalar kırılan, mızrakların üzerinde taşınan, tek parmakları üzerinde amuda kalkan ve vücutlarını adeta lastik gibi şekilden şekle sokan rahipler, gösterileriyle izleyenleri kendilerine hayran bırakıyor - 57. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında kente gelen 300 kişilik Henan Art Troupe grubunun baş rahibi Shi Yang Cen: "Gruptaki herkes rahip unvanına sahip. Bundan dolayı herkesin saç kesim modeli ve kıyafetleri aynı. Türkiye çok güzel. Sokaklarda ya da festival alanlarında insanlar bize ilgi gösteriyor"

SİNAN BALCIKOCA - Çin'in Henan eyaletindeki Shaolin Tapınağı'nda, 6 yaşından itibaren kungfu öğrenmeye başlayan ve "rahip" unvanını alan gençler, dünyanın dört bir yanında gösteri yaparak kültürlerini tanıtıyor.

Kendilerini dünyevi zevklerden arındırmak ve "Shaolin Kungfu Sanatı"nı en üst seviyede öğrenmek isteyen çocuklar, 6 yaşından itibaren yaşadıkları bölgedeki tapınaklarda eğitim görmeye başlıyor.

Zorlu eğitim süreçlerinden geçen çocuklar, zaman ilerledikçe kungfu sanatını en ince ayrıntılarına kadar öğrenip "rahip" unvanını alıyor.

"Shaolin Rahipleri" olarak adlandırılan gruplardan 300 kişilik Henan Art Troupe'nin 26 üyesi, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından gerçekleştirilen "57. Uluslararası Bursa Festivali" kapsamında, bu yıl 32'ncisi düzenlenen "Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması" için Bursa'ya geldi.

Rahiplerin, Wang Yang liderliğinde, festival boyunca kentin çeşitli bölgelerindeki gösterileri, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Ayakkabı, kıyafet ve saç kesim şekline kadar uyum içinde olan grup üyeleri, gösterileri sırasında acıyı hissetmiyor.

Sırtlarında ve karın bölgelerinde sopalar kırılan, mızrakların üzerinde taşınan, tek parmakları üzerinde amuda kalkan ve vücutlarını adeta lastik gibi şekilden şekle sokan rahiplerin gösterileri, izleyenleri kendilerine hayran bırakıyor.

Henan Art Troupe grubunun başrahibi Shi Yang Cen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa'ya, yaşları 15-18 arasında değişen 26 kişilik grupla geldiklerini belirterek, 300 üyeye sahip topluluğun 1987 yılından beri varlığını sürdürdüğünü anlattı.

- "Bizim işimiz sadece kungfu"

Çocukların basit hareketlerden başlayıp zorlu süreçlerden geçerek kungfu öğrendiğini vurgulayan Cen, "Başarının sırrı, istikrarlı çalışmaktan geçiyor. Eğitimler tapınaklarda veriliyor. Çocuklar çok zorlu süreçlerden geçiyor. Başlangıçta zor ama adım adım ilerledikçe alışıyorlar. Bizim işimiz sadece kungfu." dedi.

Cen, ABD, Rusya, İngiltere, Almanya, Avusturya, Avustralya, Yeni Zelanda, İtalya, Kanada, İsviçre, Japonya, Güney Kore, Malezya, Singapur ve adını hatırlayamadığı birçok ülkede gösteri yaptıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Kendi ülkemizi ve kungfu kültürünü tanıtmayı amaçlıyoruz. Gruptaki herkes rahip unvanına sahip. Bundan dolayı herkesin saç kesim modeli ve kıyafetleri aynı. Türkiye çok güzel. Sokaklarda ya da festival alanlarında insanlar bize ilgi gösteriyor. Bu da bizim çok hoşumuza gidiyor. Dünyadaki tüm ülkelerde gösteri yapıp kungfu kültürünü tanıtmaya çalışıyoruz."

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