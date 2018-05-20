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"Ship to Gaza" tekneleri Kopenhag'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 23:12 | Son Güncelleme

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ambargoyu delmek üzere İsveç ve Norveç'ten yola çıkan "Ship to Gaza" girişimcileri, Gazze'ye ulaşmaları halinde teknelerini Filistinlilere hediye edecek - Danimarkalı Mikkel Grünen: - "Filistin'deki balıkçılar çok zor şartlar altında çok önemli işler yapıyor. Kendilerine izin verilen 6 millik denize açılma mesafesinin içinde bulunsalar da İsrail güçleri tarafından taciz ediliyorlar" - "Bu tekneyi Filistinli balıkçılara hediye ederek, onlarla dayanışma içinde olduğumuzu göstermek istiyoruz"

KOPENHAG (AA) - İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ambargoyu delmek amacıyla 15 Mayıs'ta Norveç ve İsveç’ten yola çıkan "Ship to Gaza" adlı girişime bağlı üç tekne, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a ulaştı.

Islands Brygge Limanı'na öğleden sonra ulaşan teknelerdeki girişimciler, Filistin bayraklarıyla karşılandı.

Vatandaşlar, kitap ve tişört satın alarak girişimcilere destek verdi.

"Ship to Gaza Norway" girişiminden Mikkel Grünen (44), AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkçe "geri dönüş" anlamına gelen "Al Awda" adlı balıkçı teknesiyle Norveç’in Bergen şehrinden Pazartesi günü yola çıktıklarını söyledi.

Salı günü ulaştıkları İsveç'in Göteborg kentinde "Hurriyah" ve "Mairead" adlı iki teknedekilerle buluştuklarını ve Kopenhag'a doğru yola çıktıklarını belirten Grünen, 1989 yılından bu yana Norveç’te yaşadığını ve Sosyalist Sol Parti’den yerel siyasetçi olarak görev aldığını dile getirdi.

İsveç'in Stockholm kentinden 15 Mayıs'ta yola çıkan diğer tekneyle Almanya’nın Kiel kentinde buluşacaklarını ve 4 tekneyle Gazze’ye gideceklerini kaydeden Grünen, "Filistin'deki balıkçılar çok zart şartlar altında çok önemli işler yapıyor. Kendilerine izin verilen 6 millik denize açılma mesafesinin içinde bulunsalar da İsrail güçleri tarafından taciz ediliyorlar. Tekneleri Filistinli balıkçılara hediye ederek, onlarla dayanışma içinde olduğumuzu göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Grünen, 11 yıldır Gazze’ye yönelik İsrail ablukasının uluslararası yasaları ihlal ettiğini ve insanlık suçu sayılabileceğini söyledi.

Girişimin finansmanının bağışlarla sağlandığını ifade eden Grünen, yarın Islands Brygge Limanı’nda destek konseri düzenleneceği bilgisini verdi.

"Ship to Gaza" teknelerinin, Kopenhag’dan Salı sabahı Almanya’nın Kiel kentine doğru yola çıkacağı öğrenildi.

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