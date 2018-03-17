Şi Cinping ikinci dönem devlet başkanı seçildi

PEKiN (AA) - Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, parlamentoda yapılan seçimle ikinci dönem devlet başkanlığına getirildi.

Başkent Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda yapılan Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) 13. Dönem 1. Genel Kurul Toplantıları kapsamında devlet başkanlığı ve başkan yardımcılığı seçimi oylamaya sunuldu.

Ülkede en üst düzey yasama organı olan ÇUHK'de 2 bin 970 delegenin katıldığı oylamada Şi Cinping oyların tamamını alarak yeniden hem ülkenin Devlet Başkanı hem de Çin Merkezi Askeri Komisyonu Başkanı oldu.

Devlet başkanı yardımcılığına aday gösterilen eski yolsuzlukla mücadele kampanyası sorumlusu Vang Çişan ise 2 bin 969 oy alarak yeni devlet başkan yardımcısı seçildi. Ardından tören kıtasının selamladığı Şi ve Vang kürsüye gelerek anayasa üzerine yemin etti.

Çin Komünist Partinin (ÇKP) geçen ekim ayında yaptığı 19. Ulusal Kongre'de ÇKP'nin Genel Sekreteri olarak seçilen Şi Cinping devlet başkanlığının ikinci dönemine resmen başladı.

Söz konusu seçimle Çin Devlet Başkanı Şi, 2018-2023 döneminde başkanlık görevini sürdürecek. Öte yandan devlet başkanlığı ve başkan yardımcılığı için geçerli olan 10 yıllık görev sınırının kaldırılmasını öngören anayasa değişikliği ÇUHK'da geçen hafta kabul edilmişti.