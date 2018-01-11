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Şi ve Moon telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ | 11.01.2018 15:57 | Son Güncelleme 8 dakika önce

- Çin Devlet Başkanı Şi, Kuzey Kore ile Güney Kore'nin arasındaki görüşmeleri desteklediklerini bildirdi

PEKİN (AA) - Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile yaptığı telefon görüşmesinde, Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki görüşmeleri desteklediklerini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Şi, Güney Koreli mevkidaşı Moon ile telefonda görüştü.

Görüşmede Kore yarımadası sorununda Seul ve Pyongyang yönetimlerinin diyalog ve iletişimlerini desteklediğini ifade eden Şi, iki tarafın ilişkilerinin gelişmesi için daima destekleyici olduklarını vurguladı.

Güney Kore ve Çin'in ikili ilişkilerine de değinen Çin Devlet Başkanı Şi, Seul yönetimiyle hassas konuları düzgün şekilde ele almak ve stratejik iletişimi artırmak için ortak çaba sarf etmek istediklerini kaydetti.

Şi, Güney Kore ile iş birliğini ilerletmeyi ve bölgesel barış ve istikrarı müştereken sürdürmeyi arzu ettiklerini belirtti.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon da Çin'in Kore Yarımadası'nın istikrarının korunmasına ve Kuzey Kore ile diyalog odaklı görüşmelere verdiği destekten dolayı Şi'ye teşekkür etti.

(AA)

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