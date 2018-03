Siber Güvenlikte ’Capture the Flag’ yarışması düzenlendi

Nitelikli siber güvenlik uzmanlarının yetiştirilmesine ve farkındalığın artırılmasına katkı sağlamayı hedefleyen BAU Siber Güvenlik Merkezi, Capture the Flag (CTF-Bayrağı Yakala) yarışmasını düzenledi.

Capture the Flag (Bayrağı Yakala) yarışması; her yaştan siber güvenlik konusunda geniş bir yetenek grubunun ortak bir çatı altında bir araya gelmesi ve bu alandaki bilgi paylaşım ağının oluşturulmasını amaçlayarak siber güvenlik uzmanlarını, beyaz şapkalı hackerları ve öğrencileri bir arada yarıştı. Siber güvenlik profesyonellerini, öğrencileri ve hackerları bir araya getiren CTF’de yarışmacılar, kendileri için oluşturulan siber ortamda; Siber Güvenlik, Web, System, Network, Crypto, Misc, Theory gibi konularda 15 soru üzerinde çalışarak yarışmayı kazanmaya çalıştı. Toplamda 120 kişinin başvurduğu yarışmaya zorlu bir eleme sürecinden sonra 50 yarışmacının katılım gösterdiği belirtilen yarışmada, dereceye giren gruplara bitcoin üzerinden para ödülü verileceği açıklandı. BAU Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın’ın açılış konuşmasıyla başlayan yarışmada gençler kıyasıya mücadele etti.

Siber güvenlik alanında insan yetiştirmek ve farkındalık oluşturmak adına bu yarışmayı düzenlediklerini ifade eden BAU Siber Güvenlik Merkezi Siber Güvenlik Uzmanı Erol Aktay, bugün bu yarışmanın ilkini gerçekleştirdiklerini söyleyerek, “Bayrağı Yakala Yarışması’nı siber güvenlik alanında çalışma yürütenlerin katıldığı bir yarışma olarak düzenledik. Bugün bu yarışmanın ilkini gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 50‘ ye yakın katılımcımız var. Bu yarışmalar genelde takım halinde oluyor. Yarışmacılarımıza 15’e yakın soru soracağız. Soru formatı olarak ise yarışmacılarımızdan bir yerlerden bilgi almalarını ve bir yerlere sızmalarını isteyeceğiz. Gün sonunda ise takımların aldığı puanlara göre birinciye 2 bin, ikinciye bin TL, üçüncüye ise 500 TL gibi para ödülü vereceğiz. Ayrıca temsili hediyeler de olacak. Ödülleri bitcoin üzerinden vererek bir farklılık oluşturmuş olacağız ”şeklinde konuştu.

“120’ye yakın başvuru aldık”

Yarışmacıları belirleme sürecinde de bahseden Aktay, “Klasik bir form hazırlayarak seçmeleri yapmak istemedik. Çünkü yarışmacıların nispeten bir şeyleri bilerek gelmeleri lazım. Yarışmacıların sorduğumuz soruları bilmeleri için bu alanda nitelikli olmaları gereklidir. Açtığımız bir web sitesiyle onlar için aslında bir ‘challenge’ oluşturduk. Belli bir düzeyde oluşturduğumuz zorluk seviyesini geçenleri yarışmaya dâhil ettik. Yaklaşık 120’ye yakın başvuru aldık. Temeldeki seçim mantığımız yarışmada genç arkadaşlara yer vermek. Lise öğrencisi arkadaşlara da yer vermeye çalıştık. Güzel bir seçim olduğunu düşünüyoruz. Yarışmada 14 ve 15 yaşlarında arkadaşlar da var. Onların bu yaşta motive olup sektörde yer almaları bizim için umut vericidir. İleride bu alanda daha nitelikli arkadaşlar olarak bu sektöre hizmet edeceklerdir” yorumlarında bulundu.

“Siber güvenlik beşinci milli savunma unsuru”

Siber saldırılar konusunda da bilgi paylaşımında bulunan Aktay, siber saldırıların doğrudan engellenemeyeceğini vurgulayarak. Bu alanda ülkemizde insan kaynağının niteliğini arttırmak gerektiğini belirtti.

Aktay, “Siber saldırı, beşinci bir milli savunma unsuru gibi oldu. Bir ülkeye hava ve karadan nasıl ki bir saldırı alabiliyorsa, siber güvenlikte de internet üzerinden online ortamlara saldırabiliyorlar. Öncelikle yapmamız gereken, biraz donanım ve yazılım anlamında iyileşmeye gitmektir. Bu alanda kendi ürünlerimizi kullanmamız gerekiyor. Çoğu zaman savunmada ancak bazı gerekli durumlarda ise atakta olmamız gerekiyor. Kamu iradesiyle bunlar yürütülüyor. Özellikle son 5 yıl içerisinde siber güvenlik alanında kamuda çok ciddi yatırımlar var. Bu alanda bir de mevzuat yönünde değişikler oldu. Bizim bu alana katkımız ise AR-GE faaliyetlerinin yanı sıra esas olarak nitelikli insan yetiştirmektir. Bu nedenle bu tip faaliyetler yapıyoruz. Siber güvenlik açısından da dışa bağımlılığımızın olmamasını istiyoruz. Böylece insan kaynağının niteliğini arttırmaya çalışıyoruz” dedi.

Bilgisayar Bilimleri birinci sınıf öğrencisi Furkan Sonkaya, yarışmaya kendilerini test etmek için katıldıklarını söyledi. Yarışmaya hazır bir ekip olarak geldiklerini ifade eden Sonkaya, “Ekibimizi bu hafta içerisinde kuruduk. Hazırlık aşamasında internet üzerinden online alıştırmalar yaptık” dedi.

Siber güvenlik alanında çalışma yürüttüklerini belirten bir başka yarışmacı grubu ise internet üzerinden kurulduklarını ve daha önce birbirlerini yüz yüze tanımadıklarını ifade etti. Grup sözcüsü siber güvenliğe olan ilgisini şu sözlerle dile getirdi: “Hepimiz sektörde çalışan insanlarız. Siber güvenliğe olan merakım bilgisayarıma giren bir virüsle başladı. Virüsün kodlarını incelediğimde aslında çok basit bir yalılım olduğunu gördüm. Bu tarz yarışmalar teknik olarak kendimizi geliştirmemiz açısından çok önemli. Bu yarışmalar bizler için bulamaca çözmek gibi” ifadelerinde bulundu.