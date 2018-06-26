Siber saldırılar AA'yı engelleyemedi

Anadolu Ajansının (AA) web servislerine, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin gerçekleştirildiği 24 Haziran'da, sonuçlara yönelik bilgilendirmeyi, haber yayınını engellemek amacıyla yurt içinin yanı sıra Amerika, Çin, Rusya, Almanya ile Lübnan'dan 90 milyonun üzerinde siber saldırıda bulunuldu.

Seçim günü AA'nın kurumsal web sitesi "www.aa.com.tr"yi ziyaret eden kişi sayısı 30 kat arttı. İnternet sitesinin, sayfa gösterim değerleri ise 100 milyonun üstüne çıktı. Sonuçların duyurulduğu "secim.aa.com.tr" internet adresinin sayfa gösterimi sayısı ise 10 milyonu geçti.

AA, daha önceki seçimlerde olduğu gibi 24 Haziran'da da abonelerine internet, uydu yayını aracılığıyla haberlerini ve seçim sonuçlarını kesintisiz bir şekilde iletmeyi sürdürdü. Haber aktarımı, kurum iletişim hatlarından 30 terabayttan fazla sağlanan veri akışıyla gerçekleştirildi.

- Amerika, Çin, Rusya, Almanya ve Lübnan'dan siber saldırı

AA'nın seçim sonuçlarını paylaşmaya başladığı anlarda ve öncesinde çeşitli siber saldırılar yapıldı. Yurt içinin yanı sıra Amerika, Çin, Rusya, Almanya ve Lübnan'dan düzenlenen siber saldırlar alınan önlemlerle engellendi. Kurumsal servisleri hedef alan 90 milyondan fazla zarar verici niteliğe sahip veya kurumsal servisleri yavaşlatma amacıyla yapılan illegal istekler durduruldu.