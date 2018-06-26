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Siber saldırılar AA'yı engelleyemedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 17:36 | Son Güncelleme

AA'nın web servislerine, Türkiye'nin yanı sıra Amerika, Çin, Rusya, Almanya ile Lübnan'dan 24 Haziran'da yapılan 90 milyonun üzerinde siber saldırı engellendi - Siber saldırılara rağmen AA, sandık sonuçlarını herhangi bir kesinti olmadan anlık ve hızlı bir şekilde iletmeyi başardı - AA internet sitesinin, sayfa gösterim değerleri 100 milyonu, sonuçların duyurulduğu "secim.aa.com.tr" internet adresinin sayfa gösterimi sayısı ise 10 milyonu geçti - Haber aktarımı, kurum iletişim hatlarından 30 terabayttan fazla sağlanan veri akışıyla gerçekleştirildi

Anadolu Ajansının (AA) web servislerine, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin gerçekleştirildiği 24 Haziran'da, sonuçlara yönelik bilgilendirmeyi, haber yayınını engellemek amacıyla yurt içinin yanı sıra Amerika, Çin, Rusya, Almanya ile Lübnan'dan 90 milyonun üzerinde siber saldırıda bulunuldu.

Seçim günü AA'nın kurumsal web sitesi "www.aa.com.tr"yi ziyaret eden kişi sayısı 30 kat arttı. İnternet sitesinin, sayfa gösterim değerleri ise 100 milyonun üstüne çıktı. Sonuçların duyurulduğu "secim.aa.com.tr" internet adresinin sayfa gösterimi sayısı ise 10 milyonu geçti.

AA, daha önceki seçimlerde olduğu gibi 24 Haziran'da da abonelerine internet, uydu yayını aracılığıyla haberlerini ve seçim sonuçlarını kesintisiz bir şekilde iletmeyi sürdürdü. Haber aktarımı, kurum iletişim hatlarından 30 terabayttan fazla sağlanan veri akışıyla gerçekleştirildi.

- Amerika, Çin, Rusya, Almanya ve Lübnan'dan siber saldırı

AA'nın seçim sonuçlarını paylaşmaya başladığı anlarda ve öncesinde çeşitli siber saldırılar yapıldı. Yurt içinin yanı sıra Amerika, Çin, Rusya, Almanya ve Lübnan'dan düzenlenen siber saldırlar alınan önlemlerle engellendi. Kurumsal servisleri hedef alan 90 milyondan fazla zarar verici niteliğe sahip veya kurumsal servisleri yavaşlatma amacıyla yapılan illegal istekler durduruldu.

Öte yandan seçim anında 100 binin üzerinde kötü niyetli IP adresi sistemlere zarar veremeden engellendi.

- Hukuki süreç başlatıldı

AA'nın kurumsal uygulamaları, sistemleri ve çalışanlarına yönelik üst düzey bilgi birikimi ile yapılabilecek nitelikte ele geçirme, zararlı kod çalıştırma, içerik değiştirme gibi hedefleri olan kompleks siber saldırılar da başarıyla durduruldu.

Türkiye'den yapılan siber ataklarla ilgili ise hukuki süreçler başlatıldı.

AA, seçim hazırlık sürecinde birçok kez güvenlik ve performans testlerinden geçirilen sistemlerle siber saldırılara rağmen sandık sonuçlarını kamuoyuna en ufak bir kesinti olmadan anlık ve hızlı bir şekilde iletti.

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Anahtar Kelimeler:
24 haziran seçimleri aa Ankara

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