SİBER SUÇLAR POLİSİNE DOLANDIRICILIK GÖZALTISI; GÖZALTI ANI KAMERADA

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)

İstanbul'da Siber Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğünde polis olarak çalışan 28 yaşındaki C.H., ev sahibini "Hakkında FETÖ soruşturması var." diyerek 300 bin lira dolandırmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alındı. Paranın ilk taksiti olan 50 bin lirayı bir kafeteryada aldıktan hemen sonra suçüstü yakalanan polis memuru ifadesinde, "Onun FETÖ'cü olup olmadığını denemek istedim. Parayı aldıktan sonra müdürüme gidip durumu anlatacaktım." dedi. Şüphelinin, evsahibi ile kafeteryada buluşması ve polis tarafından gözaltına alınması güvenlik kameralarına yansıdı.

EV SAHİBİ BORÇ BULMAYA ÇALIŞIRKEN GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

İstanbul'da polise başvuran 36 yaşındaki N.B., kiracısı olan polis memurunun kendisinden para istediğini söyleyerek şikayetçi oldu. Ev sahibi N.B. "Benim kiracım olarak evimi tutmuştu. Siber Suçlar Büro Amirliğinde çalışıyordu. Bir gün yanıma gelip, benim hakkımda bir FETÖ dosyası olduğunu eğer 300 bin lira bulabilirsem dosyayı ortadan kaldıracağını söyledi. Boş yere hapis yatmamam için parayı bulmam konusunda tavsiyede bulundu." dedi. Bu teklifin ardından arkadaşlarından borç para istemeye başladığını anlatan ev sahibi N.B. "Bir arkadaşımdan 30 bin lira borç isterken durumu anlattım. O da aynı şubede çalışan bir başka polis tanıdığını durumu bir de ona soracağını söyledi. Kısa süre sonra hakkımda hiç dosya olmadığını öğrendim." dedi.