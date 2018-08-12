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Sibirya'da 40 bin yıllık olduğu sanılan tay fosili bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 21:42 | Son Güncelleme

Sibirya'da 40 bin yıllık olduğu sanılan tay fosili bulundu

Rusya’nın Sibirya bölgesinde 40 bin yıl öncesinden kaldığı tahmin edilen bir tayın tamamen korunmuş fosili bulundu.

Siberian Times'ın haberine göre, bilim insanları, Rusya Federasyonu'na bağlı Yakutistan Özerk Cumhuriyeti'nde bulunan ve “cehennem ağzı” olarak da bilinen Batagai Çukuru'nda bir tayın tamamen korunmuş fosiline ulaştı.

Mamut Müzesi Başkanı Semyon Grigoryev, öldüğünde yaklaşık üç aylık olduğunu tahmin ettikleri tayın fosilinin, donmuş toprak sayesinde tamamen korunmuş olarak bulunduğunu ifade etti.

Çukurun 30 metre derinliklerinde bulunan tayın, 40 bin yıl önce yaşadığının sanıldığını belirten Grigoryev, "Tayın tam olarak ne zaman yaşadığını toprak örnekleri üzerinde yapılacak incelemelerin ardından bildireceğiz." dedi.

Tayın fosilinde herhangi bir yara izine rastlanmadığına dikkati çeken Grigoryev, "İç organlarının yanı sıra koyu kahverengi tüyleri, kuyruğu ve yelesi de korunmuş." açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Batagai Çukuru Sibirya tay Yakutistan Özerk Cumhuriyeti

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