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Sıcak demir dövme ustası 55 yıldır demire şekil veriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 11:12 | Son Güncelleme

Kars'ta, 10 yaşında iken dedesinden sıcak demir dövme sanatını öğrenen 65 yaşındaki Maksut Ak, 55 yıldır demir döverek mesleğini yaşatıyor - Sıcak demir dövme ustası Ak: - "Kentteki son demir ustasıyım, güzel bir sanat ancak bitme noktasına geldi. Taşımacılığın atla, öküzlerle yapıldığı dönem mesleğim önemliydi ama şimdi onlar da yok mesleğimiz de bitiyor"

Kars'ta sıcak demir dövme ustası Maksut Ak, 55 yıldır zamana direnerek mesleğine hayat veriyor.

Merkez Mahallesi'ndeki dükkanında sıcak demir ustası olarak çalışan 65 yaşındaki Maksut Ak, 1960'lı yıllarda yaşadıkları kıtlık ve ekonomik sorunlar yüzünden dünyaya geldiği Karakaş köyünden ailesiyle il merkezine göç etti.

Henüz 7 yaşındayken dedesinin yanında demir dövmeye başlayan Ak, o zamandan bu yana eline aldığı çekici bırakmadan demir dövüyor. Ateşin üzerinde koyduğu demirleri ısıtan Ak, siparişe göre şekil vererek talepleri karşılıyor.

Zamana direnen meslekler arasında yer alan sıcak demir döveme sanatını Kars'ta tek başına yaşatmaya çalışan Ak, çırak bulamadığı için tüm işleri kendisi yapıyor.

Demirden nal, balta, çekiç, inşaat demiri, zincir, tasma gibi ürünler yapan Ak, el emeğiyle yaptığı ürünleri talebe göre satışa çıkartıp hem geçimini sağlıyor hem de yok olmaya yüz tutmuş mesleğine can veriyor.

"Kars'ın son demir bükücüsü" olarak bilinen Maksut Ak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1963 yılında dedesinin yanında çırak olarak işe başladığını söyledi.

Küçük yaşta başladığı mesleğine 55 yıl geçmesine rağmen devam ettiğini söyleyen Ak, "O zamanlarda en parlak meslek demir işleme sanatı olan nalbantlık, tenekecilik ya da kalaycılık idi. O zaman büyüklerimiz nalbantçı olunca ben de bu işi öğrenmek istedim." dedi.

- "Güç olmazsa bu mesleği yapamazsınız"

Maksut Ak, insan gücünün öne çıktığı mesleğini güçsüz insanların yapamayacağını ifade ederek, şunları anlattı:

"Sabah erken saatlerde dükkana gelip mesleğimi yaşatmaya çalışıyorum. Yöremizde ihtiyaç duyulan aletleri yapıyorum. Nal, zırza, çatı demiri gibi bir sürü iş var, halen bunları yapmaya devam ediyorum. Bu mesleği 2-3 yıl daha yapabilirim, artık gücüm kalmadı, güç olmazsa bu mesleği yapamazsınız. Çıraklar da bu işte durmuyor." diye konuştu.

- "Kentin son demir ustasıyım"

Teknolojinin gelişmesiyle mesleğinin değer yitirdiğini anlatan Ak, "Kentin son demir ustasıyım, güzel bir sanat ancak bitme noktasına geldi. Taşımacılığın atla, öküzlerle yapıldığı dönem mesleğim önemliydi ama şimdi onlar da yok mesleğimiz de bitiyor. Demirden istediğiniz her şeyi yaparım, istediğiniz demire şekil veririm. Şimdi ki bizim yaptığımız demir ürünlerin hazırları yapılıyor, bu da mesleğimizi bitirdi." ifadesini kullandı.

Maksut Ak, gücü yettiğince mesleğini yaşatmaya çalışacağını sözlerine ekledi.

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demir Demir bükücü Kars Maksut Ak

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