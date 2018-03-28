Sıcak demir dövme ustası 55 yıldır demire şekil veriyor

"Kars'ın son demir bükücüsü" olarak bilinen Maksut Ak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1963 yılında dedesinin yanında çırak olarak işe başladığını söyledi.

Demirden nal, balta, çekiç, inşaat demiri, zincir, tasma gibi ürünler yapan Ak, el emeğiyle yaptığı ürünleri talebe göre satışa çıkartıp hem geçimini sağlıyor hem de yok olmaya yüz tutmuş mesleğine can veriyor.

Zamana direnen meslekler arasında yer alan sıcak demir döveme sanatını Kars'ta tek başına yaşatmaya çalışan Ak, çırak bulamadığı için tüm işleri kendisi yapıyor.

Henüz 7 yaşındayken dedesinin yanında demir dövmeye başlayan Ak, o zamandan bu yana eline aldığı çekici bırakmadan demir dövüyor. Ateşin üzerinde koyduğu demirleri ısıtan Ak, siparişe göre şekil vererek talepleri karşılıyor.

Merkez Mahallesi'ndeki dükkanında sıcak demir ustası olarak çalışan 65 yaşındaki Maksut Ak, 1960'lı yıllarda yaşadıkları kıtlık ve ekonomik sorunlar yüzünden dünyaya geldiği Karakaş köyünden ailesiyle il merkezine göç etti.

Küçük yaşta başladığı mesleğine 55 yıl geçmesine rağmen devam ettiğini söyleyen Ak, "O zamanlarda en parlak meslek demir işleme sanatı olan nalbantlık, tenekecilik ya da kalaycılık idi. O zaman büyüklerimiz nalbantçı olunca ben de bu işi öğrenmek istedim." dedi.

- "Güç olmazsa bu mesleği yapamazsınız"

Maksut Ak, insan gücünün öne çıktığı mesleğini güçsüz insanların yapamayacağını ifade ederek, şunları anlattı:

"Sabah erken saatlerde dükkana gelip mesleğimi yaşatmaya çalışıyorum. Yöremizde ihtiyaç duyulan aletleri yapıyorum. Nal, zırza, çatı demiri gibi bir sürü iş var, halen bunları yapmaya devam ediyorum. Bu mesleği 2-3 yıl daha yapabilirim, artık gücüm kalmadı, güç olmazsa bu mesleği yapamazsınız. Çıraklar da bu işte durmuyor." diye konuştu.

- "Kentin son demir ustasıyım"

Teknolojinin gelişmesiyle mesleğinin değer yitirdiğini anlatan Ak, "Kentin son demir ustasıyım, güzel bir sanat ancak bitme noktasına geldi. Taşımacılığın atla, öküzlerle yapıldığı dönem mesleğim önemliydi ama şimdi onlar da yok mesleğimiz de bitiyor. Demirden istediğiniz her şeyi yaparım, istediğiniz demire şekil veririm. Şimdi ki bizim yaptığımız demir ürünlerin hazırları yapılıyor, bu da mesleğimizi bitirdi." ifadesini kullandı.

Maksut Ak, gücü yettiğince mesleğini yaşatmaya çalışacağını sözlerine ekledi.