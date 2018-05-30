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Sıcak geçen yıllarda notlar düşüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 14:54 | Son Güncelleme

ABD Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosunun araştırması, sıcak havanın öğrencilerin sınavlardaki başarılarının düşmesinde etkili olduğunu gösterdi

Sıcak havanın öğrencilerin sınavlardaki başarılarını düşürdüğü belirlendi.

Harvard, California ve Georgia üniversitelerinin, ABD'de 2001-2014 yıllarında 10 milyon ortaokul öğrencisinin sınav sonuçları üzerinde yaptığı inceleme, sıcak hava ile okul başarısındaki düşüş arasında önemli bir ilişki olduğunu ortaya koydu.

ABD Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosunun yayımladığı araştırma, öğrencilerin sıcak geçen yıllarda düşük, soğuk geçenlerde ise yüksek notlar alma olasılığının arttığını gösterdi.

"Sıcak ve Öğrenme (Heat and Learning)" başlıklı araştırmada, sıcak havanın ders çalışmayı ve okul dışında ödev yapmayı zorlaştırdığı, yıl içinde ortalama sıcaklıkta her 0,55 derecelik ısı artışının, öğrenmede yüzde 1'lik düşüşe neden olduğu saptandı.

Bu olumsuz etkinin, hava sıcaklığı 21 derecenin üstüne çıktığında gözlenmeye başladığı, 32 derecenin üzerinde ise daha da arttığı kaydedildi.

Sıcak havanın başarıyı düşüren etkisinin, düşük gelirli aileler ile etnik azınlıklara mensup öğrencilerde daha belirgin olduğu ifade edildi.

Massachusetts gibi kuzey eyaletlerde Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütünün (OECD) Pisa testleri gibi uluslararası sınavlarda daha yüksek, Alabama ve Mississippi gibi güney eyaletlerinde ise daha düşük başarı elde edildiği görüldü.

Araştırmada, bu soruna klimanın pratik bir çözüm olacağı önerisi getirildi.

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Anahtar Kelimeler:
okul başarısı sıcak hava

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