Sıcak hava antik kente çadır kurdurdu

Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde kazı ve restorasyon yapılan alanların üzeri çadırlarla kapatılarak kazıda görev yapan ekip güneşten korunuyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan ve "Gladyatörler Kenti" olarak bilinen, Karialılar ve Leleglere ev sahipliği yapan Stratonikeia Antik Kenti'nde kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazı çalışmalarını 100 kişilik ekiple yürüttüklerini söyledi.

Antik kentte bir çok alanda çalışma yürüttüklerini belirten Söğüt, Batı Cadde'de kazı çalışmalarının yürütüldüğü alanda sıcaklar nedeniyle çadır kurduklarını ifade etti.

Kazı yaptıkları alanda 10 gündür hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığını vurgulayan Söğüt, işçi, öğrenci ve arkeologların zor şartlarda çalıştığını dile getirdi.

Çalışanların hava şartlarından etkilenmemesi için çaba gösterdiklerini anlatan Söğüt, özel kumaştan yapılan çadırların ışığı geçirmediğini, ekibin bu şekilde aşırı sıcaktan korunduğu aktardı.

Kazıda görev yapan öğrenci ve işçiler ise alınan önlemlerle çalışmalarına daha rahat devam ettiklerini kaydetti.

