Sıcak hava Avrupa'yı kavuruyor

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı ve şiddetli rüzgarların etkili olduğu yangınlarda, birçok yerde neredeyse aynı anda çıkan yangınlar saatler boyunca kontrol altına alınamadı.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklardan tarım ürünleri de etkilendi. Çeşitli tarım ürünlerinin olgunlaşma dönemlerini öne çeken sıcaklıklar, hububat ve tahıl ürünlerini ise olumsuz etkiledi.

BRÜKSEL (AA) - Avrupa'da son haftalarda etkili sıcak hava dalgası, bazı ülkelerde orman yangınlarına yol açarak can ve mal kayıplarına neden olurken, diğerlerinde de günlük yaşamı etkileyerek ülke yönetimlerini harekete geçirdi.

Ormanlık alanda çıkarak meskun mahallere sıçrayan yangınlarda, binden fazla ev ve yüzlerce araç kül oldu. Atina sakinlerinin de sıklıkla gittiği, yılın bu döneminde yoğun tatil bölgesinden binlerce kişi tahliye edildi.

Aşırı sıcaklar, İsveç'te de orman yangınlarına neden oldu. Ülkede geçen hafta 80 noktada başlayan orman yangını halihazırda 30 noktada devam ediyor.

İsveç Sivil Savunma Dairesi, bir haftada 25 bin hektarlık ormanlık alanın yok olduğunu açıkladı. Yangının yol açtığı zararın 900 milyon kron (yaklaşık 450 milyon lira) olduğu tahmin ediliyor.

Soğuk ve yoğun kar yağışıyla baş etme konusunda başarılı olan İsveçli yetkililer, orman yangınlarının üstesinden gelmek için uluslararası yardım talebinde bulundu.

Bunun yanında nisan ve mayıs aylarında yeterli yağış olmadığı için ülkedeki hububat ürünlerinin yüzde 60'ı hasat edilemeyecek duruma geldi. Bu nedenle kış aylarında yem fiyatlarının ciddi oranda artmasından endişe eden besiciler, hayvan kesim tarihlerini de erkene aldı.

Son 66 yılın en sıcak yazını yaşayan İsveç'te sıcaklık mevsim normallerine dönene kadar ateşli piknik ve mangal yapmak da yasaklandı.