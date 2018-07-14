Sıcak hava balon turuna rüzgar engeli

NEVŞEHİR (AA) - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da, turistlerin bölgenin doğal güzelliklerini kuş bakışı izleme imkanı sunan sıcak hava balon turları, rüzgar nedeniyle iki gündür düzenlenemiyor.

Göreme beldesi ve Çavuşin köyündeki arazilerden sabahın erken saatlerinde havalanarak, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerinde uçan ve bölgeyi ziyaret eden turistlere sunulan en önemli aktivitelerden olan balon turları, dün ve bugün hızı zaman zaman saatte 25 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle iptal edildi.

Meteoroloji tahminlerine göre, yarın da sıcak hava balon turları yapılamayacak.

Yılda yaklaşık 300 gün uçuş yapılabilen bölgede, mevsimsel şartlar doğrultusunda ortaya çıkan rüzgar, sis ve yağış, balonların havalanmasına engel oluyor.

Bölgedeki uçuşlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesi sonucu hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.

