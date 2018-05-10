Sıcak hava balon turuna yağış ve rüzgar engeli

NEVŞEHİR (AA) - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balon turları, bölgede dünden beri etkisini sürdüren yağış ve rüzgar nedeniyle iki gündür yapılamıyor.
Peribacaları ve doğal kaya oluşumları ile kaplı vadileri kuşbakışı izlemek isteyen turistlere yönelik düzenlenen turlar, hava koşulları nedeniyle dün olduğu gibi bugün de iptal edildi.
Yetkililer, meteoroloji tahminlerine göre, yarından itibaren balon uçuşlarının yeniden gerçekleştirilebileceğini bildirdi.
Bölgede faaliyet gösteren sıcak hava balon firması uçuş işletme müdürü Tayfun Apaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mevsim geçişlerinde karşılaştığımız hava muhalefetinden dolayı sıcak hava balon turu iki gündür yapılamıyor. Sivil Havacılık tarafından yarın için yapılacak incelemenin ardından, onay verildiği takdirde uçuşlara tekrar başlanacak." dedi.
Yılda yaklaşık 300 gün uçuş yapılabilen bölgede, mevsim şartları doğrultusunda ortaya çıkan rüzgar, sis ve yağış, uçuşun gerçekleştirilmesini engelliyor.
Bölgedeki uçuşlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesi sonucu hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.
Yasak aşk skandalı! Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım...
Ambulans sürücüsüne gizli fotoğraf çekiminden gözaltı
İran-İsrail krizi: Suriye'de alarm verildi! Golan Tepeleri vuruldu
Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi
Efes-2018’de hedefler tam isabet vuruldu
ABD'nin İran açıklamasının ardından Suudi Arabistan da devreye girdi
Feci kaza: Çok sayıda yaralı var
'Ölüm patroniçesi' yakayı ele verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD açıklaması: Gerçek dostlarını kaybediyor
İstanbul'un en çapkın semti hangisi? İşte flörtte en şanlı yerler
Doktorlar göz kanseri olduğunu fark edemedi, yüzünde dev bir delik oluştu
Türkiye'de bulundu! Sadece erkekler girebiliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum