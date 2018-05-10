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Sıcak hava balon turuna yağış ve rüzgar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 09:14 | Son Güncelleme

Kapadokya bölgesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle sıcak hava balon turu iki gündür yapılamıyor

NEVŞEHİR (AA) - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balon turları, bölgede dünden beri etkisini sürdüren yağış ve rüzgar nedeniyle iki gündür yapılamıyor.

Peribacaları ve doğal kaya oluşumları ile kaplı vadileri kuşbakışı izlemek isteyen turistlere yönelik düzenlenen turlar, hava koşulları nedeniyle dün olduğu gibi bugün de iptal edildi.

Yetkililer, meteoroloji tahminlerine göre, yarından itibaren balon uçuşlarının yeniden gerçekleştirilebileceğini bildirdi.

Bölgede faaliyet gösteren sıcak hava balon firması uçuş işletme müdürü Tayfun Apaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mevsim geçişlerinde karşılaştığımız hava muhalefetinden dolayı sıcak hava balon turu iki gündür yapılamıyor. Sivil Havacılık tarafından yarın için yapılacak incelemenin ardından, onay verildiği takdirde uçuşlara tekrar başlanacak." dedi.

Yılda yaklaşık 300 gün uçuş yapılabilen bölgede, mevsim şartları doğrultusunda ortaya çıkan rüzgar, sis ve yağış, uçuşun gerçekleştirilmesini engelliyor.

Bölgedeki uçuşlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesi sonucu hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kapadokya Nevşehir Sıcak hava balon turu

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