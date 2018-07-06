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Sıcak hava balonu, hava muhalefeti nedeniyle sürüklendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 13:05 | Son Güncelleme

Pamukkale'den 11 yolcusuyla havalanan sıcak hava balonu, rüzgar nedeniyle kent merkezindeki boş bir arsaya indi

DENİZLİ (AA) - Pamukkale'den 11 yolcusuyla havalanan sıcak hava balonu, hava muhalefeti nedeniyle sanayi bölgesine iniş yaptı.

Özel bir firmaya ait sıcak hava balonu, 11 kişiyle travertenlerin hemen altındaki otopark bölgesinden havalandı.

Yaklaşık 1 saat "beyaz cennet" üzerinde gezinen balon, rüzgar nedeniyle kent merkezine doğru sürüklendi.

Pilot, içerisinde 11 yolcunun olduğu balonu Sümer Mahallesi 3. Sanayi bölgesindeki boş bir arsaya sorunsuz şekilde indirdi.

Turistler, minibüslerle konakladıkları otellere gönderildi.

Öte yandan, balonun sanayi bölgesine inişi bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, sıcak hava balonunun sanayi üzerinde yavaşça alçalarak iniş yapması görülüyor.

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balon turu Pamukkale sanayi Sıcak hava balonu

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