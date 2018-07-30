Sıcak hava hayvanat bahçesi sakinlerini etkiledi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanlar, sıcaklar nedeniyle günlerinin büyük bölümünü gölgede ve havuzda serinleyerek geçiriyor.
Türkiye'nin önemli hayvanat bahçelerinden olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde hayvanların sıcaktan etkilenmesini en aza indirmek için çeşitli önlemler alınıyor.
Gündüz hava sıcaklığının 35 dereceye kadar ulaştığı kentte, hayvanat bahçesi sakinleri de sıcak havadan olumsuz etkileniyor.
Gün boyu kafeslerinin çevresinde gezinen hayvanlar, zamanlarının büyük bölümünde serinlemek için havuzlara girip gölgelik alanlara saklanıyor.
Hayvanat bahçesindeki kaplan, aslan, deve, zebra, maymun, midilli atı gibi hayvanların sıcaktan etkilenmemesi için yetkililer çeşitli önlem alırken, hayvanlar için yaz ayına özel beslenme programı da uygulanıyor.
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