- SICAK HAVADA BALKON KAPISI VE PENCERELERİ AÇIK BIRAKANLARI HEDEF SEÇİYORLARDI

- BALKON VE PENCERELERE TIRMANIRKEN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDILAR

Haber: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA

Yaz aylarında açık bırakılan balkon kapısı ya da pencereden evlere girerek hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 kişi yakalandı. Şüphelilerin bazı binalarda yaptığı hırsızlıklar güvenlik kamerasına yansıdı.

BALKON VE PENCERELERE TIRMANIYORLARDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaz ayalarında artan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı.

Sarıyer, Beşiktaş, Kadıköy ve Maltepe'de benzer yöntemle hırsızlık yapılan evlerin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, emniyette hırsızlık suçundan kaydı bulunan şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Polis ekiplerinin Kadıköy'de düzenlediği operasyonda, Süleyman E. (23), Ömer Ç. (24) ve B.Ç (16) yakalandı. Yaşı küçük olan şüpheli

B.Ç, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 6 cep telefonu ve hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDILAR

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin gece saatlerinde yaya olarak gezdikleri sokaklarda, açık bırakılan balkon kapısı ve pencerelerden evlere girdikleri görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Hırsızlık anlarının güvenlik kamerası görüntüleri

-Şüphelilerin adliyeye sevki

