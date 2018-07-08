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SICAK HAVADA BUNALANLAR SAHİLLERE AKIN ETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 20:16 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA İstanbul'da gün boyu sıcak hava etkili olmasıyla bazı vatandaşlar aileleriyle birlikte sahillere akın etti.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA
İstanbul'da gün boyu sıcak hava etkili olmasıyla bazı vatandaşlar aileleriyle birlikte sahillere akın etti.
Pazar tatilini değerlendirmek isteyen bazı vatandaşlar Pendik ve Kartal sahillerini doldurdu. Bazı vatandaşlar, ağaçlık alanda mangal yaparken, bazıları da sahilde yürüyüş yapıp bisiklete binerek vakit geçirdi. Sıcak havada bunalan vatandaşlar ise serinlemek için denize girdi. Çocuklar parklarda vakit geçirirken bazı kişilerin de sahilde balık tuttukları görüldü. Öte yandan, birçok aracın sahil kenarına park edilmesi nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Görüntü Dökümü
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-Sahilde mangal yapanlar
-Bisiklete binenler
-Denize girenler
-Balık tutan vatandaşlar
-Sahilde oluşan trafik ve park edilen araçlar
-Genel ve detaylar

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