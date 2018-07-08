Sıcak havada bunalanlar sahillere akın etti

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'da gün boyu sıcak hava etkili olmasıyla bazı vatandaşlar aileleriyle birlikte sahillere akın etti.

Pazar tatilini değerlendirmek isteyen bazı vatandaşlar Pendik ve Kartal sahillerini doldurdu. Bazı vatandaşlar, ağaçlık alanda mangal yaparken, bazıları da sahilde yürüyüş yapıp bisiklete binerek vakit geçirdi. Sıcak havada bunalan vatandaşlar ise serinlemek için denize girdi. Çocuklar parklarda vakit geçirirken bazı kişilerin de sahilde balık tuttukları görüldü. Öte yandan, birçok aracın sahil kenarına park edilmesi nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

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