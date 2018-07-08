Sıcak havada bunalanlar sahillere akın etti

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'da gün boyu sıcak hava etkili olmasıyla bazı vatandaşlar aileleriyle birlikte sahillere akın etti.
Pazar tatilini değerlendirmek isteyen bazı vatandaşlar Pendik ve Kartal sahillerini doldurdu. Bazı vatandaşlar, ağaçlık alanda mangal yaparken, bazıları da sahilde yürüyüş yapıp bisiklete binerek vakit geçirdi. Sıcak havada bunalan vatandaşlar ise serinlemek için denize girdi. Çocuklar parklarda vakit geçirirken bazı kişilerin de sahilde balık tuttukları görüldü. Öte yandan, birçok aracın sahil kenarına park edilmesi nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
(FOTOĞRAF)
701 sayılı KHK ihraçları ile ilgili önemli açıklama! OHAL komisyonuna başvuranların sona ereceği tarih belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni için güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı
Tüm dişlerini kaybeden Sunay Öztürk Ankara'da tedaviye alındı
Devlet Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili Hayati Arkaz kendini böyle savundu
İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu
Devlet Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili isim için Meral Akşener'den çok sert tepki
Tayland'da mağarada mahsur kalan çocuklardan altısı kurtarıldı
Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı
Kuzey Kore'dan flaş ABD açıklaması: Trump’a hala güveniyoruz
Okuyucu Yorumları 0 yorum