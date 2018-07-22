Sıcak havada Göksu Çayı'nda serinliyorlar

Kahramanmaraş'ta sıcak havadan bunalan vatandaşlar Çağlayancerit ilçesinden doğan Göksu Çayı'na girerek serinliyor.
Çağlayancerit'e bağlı Helete Mahallesi'ndeki Göksu Çayı, yöre halkı tarafından sıcak havalarda adeta bir plaj gibi kullanılıyor.
Sıcaklıkların 39 dereceyi bulduğu kentte, serinlemek isteyenlerin vazgeçilmez mekanı olan Göksu Çayı, ailelerini ziyaret için Almanya, Fransa ve İngiltere'den gelen gurbetçiler tarafından da tercih ediliyor.
Vatandaşlardan Alican Turuşkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ın denizi olmadığı için Göksu Çayı'na serinlemeye geldiğini söyledi.
Göksu Çayı'nın doğasıyla da çok iyi olduğunu ve denizi aratmadığını ifade eden Turuşkan, "Burayı plaj gibi kullanıyoruz sıcaklarda gelip serinliyoruz." dedi.
Fransa'dan Cağlayancerit'e gelen Fatma Suçağı da Göksu Çayı'nın sıcak havalarda kendileri için vazgeçilmez olduğunu dile getirdi. Suçağı, "Burası çocuklar için plaj gibi oldu. Çok güzel bir yer. Sıcaklarda da buraya gelip serinliyoruz. Buraların da korunmasını istiyoruz." diye konuştu.
Halil Sertkaya da deniz ve havuz olmadığı için Göksu'da yüzüp serinlediklerini ifade ederek, "Su biraz soğuk ama sıcak havada çok iyi oluyor. Ben de yüzmeyi burada öğrendim." şeklinde konuştu.
Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'a suikast girişimi! Havalimanında bomba patladı
Askerden izine geldi, dolapta sevgilisinin babasına yakalandı
Orhan Uğurluoğlu'dan polis ekiplerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ceza verme çağrısı
Etiyopya'da 'peygamber' olduğunu öne süren sağlık çalışanı ölüyü diriltmeyi başaramayınca gözaltına alındı
Kolu alçıda olan aday KPSS'ye giremedi
MHP'den dikkat çeken İYİ Parti mesajı: Pişmanmış görüntüsünde isimler var
Milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırıldı mı? Dikkat çeken detay
Erzincan'da akılalmaz olay! Yavru kangal, kaybolan keçileri bulup sahibine teslim etti
Samsun'daki Go-Kart faciasında dehşeti yaşayan Nurjemal Annalyyev: Eğlenmek için gittim, canımdan olacaktım
KPSS’de bugün büyük heyecan! 1 milyon 675 bin aday ter dökecek
Uyarılar işe yaradı: WhatsApp kısıtlanıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum