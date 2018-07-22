Sıcak havada Göksu Çayı'nda serinliyorlar

Kahramanmaraş'ta sıcak havadan bunalan vatandaşlar Çağlayancerit ilçesinden doğan Göksu Çayı'na girerek serinliyor.

Çağlayancerit'e bağlı Helete Mahallesi'ndeki Göksu Çayı, yöre halkı tarafından sıcak havalarda adeta bir plaj gibi kullanılıyor.

Sıcaklıkların 39 dereceyi bulduğu kentte, serinlemek isteyenlerin vazgeçilmez mekanı olan Göksu Çayı, ailelerini ziyaret için Almanya, Fransa ve İngiltere'den gelen gurbetçiler tarafından da tercih ediliyor.

Vatandaşlardan Alican Turuşkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ın denizi olmadığı için Göksu Çayı'na serinlemeye geldiğini söyledi.

Göksu Çayı'nın doğasıyla da çok iyi olduğunu ve denizi aratmadığını ifade eden Turuşkan, "Burayı plaj gibi kullanıyoruz sıcaklarda gelip serinliyoruz." dedi.

Fransa'dan Cağlayancerit'e gelen Fatma Suçağı da Göksu Çayı'nın sıcak havalarda kendileri için vazgeçilmez olduğunu dile getirdi. Suçağı, "Burası çocuklar için plaj gibi oldu. Çok güzel bir yer. Sıcaklarda da buraya gelip serinliyoruz. Buraların da korunmasını istiyoruz." diye konuştu.

Halil Sertkaya da deniz ve havuz olmadığı için Göksu'da yüzüp serinlediklerini ifade ederek, "Su biraz soğuk ama sıcak havada çok iyi oluyor. Ben de yüzmeyi burada öğrendim." şeklinde konuştu.

