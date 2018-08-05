Sıcak havadan bunalanlar sahil kenarlarına akın etti

Hakan KAYA - Taner YENER / İstanbul, (DHA) - SICAK havadan bunalan İstanbullular hafta sonu serinlemek için sahil kenarlarına akın etti. Emirgan ve Yeniköy sahili vatandaşların en çok tercih ettiği alanlar oldu. Sıcak havanın etkisinden kurtulmak isteyenlerin bazıları kendilerini boğazın serin sularına bıraktı, bazıları da gölgelik alanda oturarak piknik yapmayı tercih etti. Sıcak hava insanları olduğu kadar hayvanları da etkiledi. Sıcak havadan bunalan bir köpek ise gölgelik alanda uyudu.
(FOTOGRAFLI)
Adnan Oktar'ın 30 yıl önceki doktoru bilinmeyenleri anlatttı! Bakırköy Akıl Hastalıkları Hastanesi...
Son dakika! Endonezya'nın Lombok Adası'nda 6,8 büyüklüğünde deprem
Yaşar Okuyan'dan canlı yayında şok sözler: AK Parti'nin CHP'ye veremeyeceği zararı Muharrem İnce verdi
İdam cezasının geri gelmesine ilişkin yasa teklifi Meclis'e geliyor! Destici açıkladı
Avcılar'da telefonlar neden çekmiyor, internet neden yok? Açıklama geldi
Türkiye'de bir tane vardı, çalındı! Doktor hırsızlara seslendi: Pazartesi iki hastam var...
Kelebekler Vadisi'nde ölümle oyun! Turistler 'Kadın nerede ölmüş' deyip fotoğraf çektiriyorlar
Maduro'ya bombalı saldırının ardından dünyaca ünlü karikatürist Latuff'tan olay paylaşım! Yok böyle tesadüf
Türk mühendislerden büyük başarı! En yüksek piksel çözünürlüğüne sahip grafen tabanlı ekranı' üretti
Yeni Milli Eğitim Bakanı bir ilke imza atabilir! LGS skandalı hapis cezası mı getirecek
Migros çok yakında Xiaomi satacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum