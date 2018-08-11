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Sıcak havalar artık hayvanlara eziyet olmaktan çıkıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 11:53 | Son Güncelleme

İSTANBUL, (DHA)

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