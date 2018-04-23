HABER

Sıcak havayı fırsat bilenler Taksim’e akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 15:34 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ve sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar Taksim’e akın etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ve sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar Taksim’e akın etti. İstiklal Caddesi’nin hıncahınç dolduğu görülürken, Gezi Parkı’nda bazı vatandaşlar çimenlere yattı.
İstanbul’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı fırsat bilen vatandaşlar, havanın da sıcak olmasıyla birlikte Taksim’e akın etti. Vatandaşların yoğunluğu nedeniyle İstiklal Caddesi’nde adım atacak yer kalmadı. Taksim Meydanı’nda ise vatandaşlar gezerek hem havanın hem de tatilin keyfini çıkarttı. Gezi Parkı’nda ise bazı vatandaşlar çimenlere yatarak keyif yaptı.

İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweetİYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet
Suudi Arabistan'dan flaş hamleSuudi Arabistan'dan flaş hamle
Milletvekili adayının kasedi ortaya çıktı!Milletvekili adayının kasedi ortaya çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü anketçi Faruk Acar'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına dair flaş açıklamalar

Ünlü anketçi Faruk Acar'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına dair flaş açıklamalar

Meral Akşener'e büyük şok!

Meral Akşener'e büyük şok!

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transferini açıkladı!

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transferini açıkladı!

Bu küçük kız şimdilerde Türkiye'nin en önemli isimleri arasında

Bu küçük kız şimdilerde Türkiye'nin en önemli isimleri arasında

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener, 15 vekili tek tek arayarak teşekkür etti!

Meral Akşener, 15 vekili tek tek arayarak teşekkür etti!

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!

Tunceli'de teröristlerle sıcak temas!

Tunceli'de teröristlerle sıcak temas!

Meral Akşener'e büyük şok!

Meral Akşener'e büyük şok!

Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!

Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!

Taksim Meydanı'nda gergin 23 Nisan töreni! CHP'li Dursun Çiçek, Milli Eğitim Müdürü ile tartıştı

Taksim Meydanı'nda gergin 23 Nisan töreni! CHP'li Dursun Çiçek, Milli Eğitim Müdürü ile tartıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.