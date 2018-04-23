Sıcak havayı fırsat bilenler Taksim’e akın etti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ve sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar Taksim’e akın etti. İstiklal Caddesi’nin hıncahınç dolduğu görülürken, Gezi Parkı’nda bazı vatandaşlar çimenlere yattı.

İstanbul’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı fırsat bilen vatandaşlar, havanın da sıcak olmasıyla birlikte Taksim’e akın etti. Vatandaşların yoğunluğu nedeniyle İstiklal Caddesi’nde adım atacak yer kalmadı. Taksim Meydanı’nda ise vatandaşlar gezerek hem havanın hem de tatilin keyfini çıkarttı. Gezi Parkı’nda ise bazı vatandaşlar çimenlere yatarak keyif yaptı.