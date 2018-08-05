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Sıcaklar meyan şerbetine ilgiyi arttırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 09:56 | Son Güncelleme

Güneydoğu'da 40 dereceyi aşan sıcakta vatandaşlar meyan şerbeti içerek serinliyor - Şerbetçi Yılmaz Pala: - "Sıcak havada da meyan şerbeti çok satılıyor, yazın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor"

DİYARBAKIR (AA) - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde vatandaşlar yazın vazgeçilmez içeceklerinden meyan şerbetiyle serinliyor.

Bölgede meyan bitkisinin kaynatılıp, buzla demlenmeye bırakıldıktan sonra ahşap haznelerde damıtıldıktan sonra tüketilen şerbet, soğuk olması nedeniyle vatandaşın ilgisini görüyor.

Tarihi Sur ilçesinde 32 yıldır meyan şerbeti satan Yılmaz Pala, yazın sıcakta halkın meyan şerbeti içerek serinlemeyi tercih ettiğini söyledi.

Meyan şerbetinin bazı hastalıkları iyileştirici özelliğinin de bulunduğunu işaret eden Pala, "İnsanlar sağlık için meyan içmeyi tercih ediyor. İnsanlar şifa niyetine içiyor. Sıcak havada da meyan şerbeti çok satılıyor, yazın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor." dedi.

Kente gelen ziyaretçilerin de meyan şerbetini içtiğini aktaran Pala, tezgahında günde yaklaşık 60 litre meyan sattığını söyledi.

Serinlemek için şerbet içtiğini dile getiren İhsan Canbuldu, günde en az bir bardak meyan şerbeti tükettiğini belirtti.

- Naneli ve reyhanlı ayran

Tarihi Sur ilçesinde 15 yıldır ayran satan İrfan Önalan ise keçi ve koyun yoğurdundan hazırladığı ayranın içine nane ile reyhan kattığını söyledi.

Önalan, günde ortalama 50 litre ayran sattığını belirtti.

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Diyarbakır Meyan Şerbeti

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