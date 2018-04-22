HABER

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstüne çıkıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 19:32 | Son Güncelleme

Meteoroloji 10.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstüne çıkıyor

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerine çıkacağını açıkladı.
Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.
“Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı sistemin yurdumuzu terk etmesiyle beraber, hava sıcaklıklarının bugünden itibaren bölgemiz genelinde artarak, önümüzdeki hafta boyunca mevsim normallerinin yer yer 5 ila 10 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Bölgemizde yeni haftada hava sıcaklıklarının; Samsun 20, Sinop 19, Çorum 27, Kastamonu 28, Ordu 22, Tokat 30, Amasya 31 derecelere ulaşması bekleniyor.”

İYİ Parti seçime girebilecek mi? YSK kararını verdiİYİ Parti seçime girebilecek mi? YSK kararını verdi
Cumhurbaşkanı adayları rahatsızlık yarattı!Cumhurbaşkanı adayları rahatsızlık yarattı!
Nisan ayında kar sürprizi! Şehir beyaza büründüNisan ayında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti seçime girebilecek mi? YSK kararını verdi

İYİ Parti seçime girebilecek mi? YSK kararını verdi

Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ı ziyaret etti

Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ı ziyaret etti

Kadroya geçen taşerona ek ödemeler geliyor

Kadroya geçen taşerona ek ödemeler geliyor

Murat Boz'un yüzü gülmüyor! Aslı Enver'i aldattı mı?

Murat Boz'un yüzü gülmüyor! Aslı Enver'i aldattı mı?

İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet

İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet

MHP'li 5 milletvekili de mi İYİ Parti'ye geçiyor?

MHP'li 5 milletvekili de mi İYİ Parti'ye geçiyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koyun otlatırken kitap okuyan Kader'e 23 Nisan daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koyun otlatırken kitap okuyan Kader'e 23 Nisan daveti

Çankaya Köşkü'nde 23 Nisan coşkusu

Çankaya Köşkü'nde 23 Nisan coşkusu

İlber Ortaylı 23 Nisan dolayısıyla minik hayranıyla buluştu

İlber Ortaylı 23 Nisan dolayısıyla minik hayranıyla buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.