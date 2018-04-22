Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstüne çıkıyor

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerine çıkacağını açıkladı.

Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

“Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı sistemin yurdumuzu terk etmesiyle beraber, hava sıcaklıklarının bugünden itibaren bölgemiz genelinde artarak, önümüzdeki hafta boyunca mevsim normallerinin yer yer 5 ila 10 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Bölgemizde yeni haftada hava sıcaklıklarının; Samsun 20, Sinop 19, Çorum 27, Kastamonu 28, Ordu 22, Tokat 30, Amasya 31 derecelere ulaşması bekleniyor.”