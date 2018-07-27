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Sıcaktan bunalan Adanalı belediye başkanından yardım istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 13:48 | Son Güncelleme

Adana'nın kavurucu sıcakları, gülümseten diyaloglara de neden oluyor. Adana Ceyhan'da bir yurttaş belediye başkanına mesaj atarak "Başkan hele şu sıcaklara da bir el atıver bir çare bul kavruluyoruz" diye dert yandı.

Sıcaktan bunalan Adanalı belediye başkanından yardım istedi

Adana Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin sosyal medya üzerinden vatandaşların soru ve önerilerini dinlerken ilginç isteklerle karşılaştı.

Bir vatandaşın "100 yıl mahallemize büyük bir market açın" isteğine "Belediye öyle bir şey yapamaz. Umarım buradan dinleyen bir girişimci bu isteği duyar ve orada market acar" diye yanıtlayan Başkan Soner Çetin'e Adana sıcağından bunalan bir yurttaş "başkan hele şu sıcaklara da bir el atıver bir çare bul kavruluyoruz" diye dert yandı.

adana belediye baskanı

Başkan Çetin "Pazar yerlerini soğutmaya başladık. Halk serinlesin diye havuz açtık şu oyun parkları yaptık belki bunlar bir nebze serinlemenize yardımcı olur" diye yanıtladı.


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Anahtar Kelimeler:
adana sıcak Ceyhan soner çetin Adana Çukurova Belediye Başkanı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ADANA Çukurova ateşine vuruldum, Turunç’unun gölgesine kuruldum, Terim silip, Oh! Diyerek duruldum, Yaz ayları “yandım anam” dedirtir. * Kış mevsimi, bilinmiyor bu elde, Yaşanacak, ekonomik bir belde, Geleceksen, istediğin an gel de, Yaz ayları “Yandım anam” dedirtir. * Köye desem, odun-kömür, güç nerde? Ankara’da, gaz dolarla, suç nerde? Kayıp olmuş, hani ipim, uç nerde? Yaz ayları yandım anam dedirtir. * Beyimize bir haberdir salmalı, Bu maaşla nasıl, nerde kalmalı? Hıfz etmezse, bir yerlerden çalmalı, Yaz ayları “ yandım anam” dedir Halk Şairi Hıfzı KARACA
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