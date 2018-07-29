HABER

Sıcaktan bunalan atlarını yıkayarak serinletiyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 12:01 | Son Güncelleme

Sıcaklığın 35 dereceye ulaştığı Sarıkamış'ta bazı vatandaşlar atlarını, evlerinin önünde günde en az üç kez yıkayarak serinletiyor

Kars'ta tarımda ve yük taşımacılığında kullanılan atlar, serinlemeleri için sahipleri tarafından yıkanıyor.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden Sarıkamış ilçesinde, artan hava sıcaklığı tarımda ve yük taşımada kullanılan atları olumsuz etkiliyor.

Sıcaklığın 35 dereceye ulaştığı ilçede bazı vatandaşlar, atlarını evlerinin önünde günde üç kez yıkayarak serinletiyor.

At sahiplerinden Şenay Vanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde havaların çok ısındığına işaret etti.

Sıcak havadan insanlar kadar hayvanların da olumsuz etkilendiğini ifade eden Vanlı, şöyle konuştu:

"Sarıkamış soğuk iklimi ile bilinen bir yer. Son günlerde enteresan bir şekilde sıcaklığı artıyor. Sanki Adana gibi sıcaklık 35 dereceye çıkıyor. Atlarımız yük taşımada, tarlada çalıştıkları için yoruluyorlar, terliyorlar, bazen hasta oluyorlar. Nasıl insanlar terlediğinde, yorulduğunda yıkanıp rahatlıyorsa biz de önlem olsun diye günde 3 kere onları yıkayarak yorgunluklarını atmalarını, serinlemelerini sağlıyoruz. Atlarımıza bakmazsak, onlar da bize iyi bakmaz."

Vatandaşlardan Nehir Yenice ise ilçe halkı olarak atlara çok önem verdiklerine işaret ederek, "Sabahın erken saatlerinde at arabasıyla ot taşıyoruz, ormanlık alandan kozalak getiriyoruz. Havalar da sıcak olduğundan hayvan terliyor ve halsiz düşüyor. Biz de atlarımızı bu şekilde yıkayarak serinlemesini, rahatlamasını sağlıyoruz." diye konuştu.

PARTNEREvde üretti, TÜBİTAK'a sattı! Değeri 100 bin dolar civarında ama...Evde üretti, TÜBİTAK'a sattı! Değeri 100 bin dolar civarında ama...
Kumla sahilinde hafta sonu yoğunluğuKumla sahilinde hafta sonu yoğunluğu
Sapanca'da '7'nci Mahalli At Yarışları' ilgi gördüSapanca'da '7'nci Mahalli At Yarışları' ilgi gördü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
at Çeşme Sarıkamış Serin sıcak hava Su yıkanıyor

En Çok Okunan Haberler

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'den şeker fabrikalarıyla ilgili olay iddia!

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'den şeker fabrikalarıyla ilgili olay iddia!

Eski DYP Milletvekili Prof. Tevfik Ertüzün'ün oğlundan gündemi sarsacak Adnan Oktar çıkışı: Annemi kandırıp...

Eski DYP Milletvekili Prof. Tevfik Ertüzün'ün oğlundan gündemi sarsacak Adnan Oktar çıkışı: Annemi kandırıp...

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen'in pozları aileyi kızdırdı

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen'in pozları aileyi kızdırdı

E-devlet'te bir yenilik daha! Uygulama bugün başladı

E-devlet'te bir yenilik daha! Uygulama bugün başladı

Bu iddia doğruysa çok vahim! 'Atıkları Türkiye'ye gönderiyorduk ve...'

Bu iddia doğruysa çok vahim! 'Atıkları Türkiye'ye gönderiyorduk ve...'

Büyükelçilerden Türkiye'ye alçak tehdit!

Büyükelçilerden Türkiye'ye alçak tehdit!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı

Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı

Bedelli askerlik yapacaklar 21 gün temel eğitimin zamanını seçebilecek mi?

Bedelli askerlik yapacaklar 21 gün temel eğitimin zamanını seçebilecek mi?

Kocasının oyun oynadığını söylediği telefona bakınca gerçek ortaya çıktı: 'Haftaya evim müsait'

Kocasının oyun oynadığını söylediği telefona bakınca gerçek ortaya çıktı: 'Haftaya evim müsait'

Haydarpaşa Garı'nda erken ve genç Bizans dönemine ait tarihi kalıntılar bulundu

Haydarpaşa Garı'nda erken ve genç Bizans dönemine ait tarihi kalıntılar bulundu

Meteoroloji'den İstanbullulara pazar uyarısı! (29 Temmuz Pazar hava durumu)

Meteoroloji'den İstanbullulara pazar uyarısı! (29 Temmuz Pazar hava durumu)

Eski DYP Milletvekili Prof. Tevfik Ertüzün'ün oğlundan gündemi sarsacak Adnan Oktar çıkışı: Annemi kandırıp...

Eski DYP Milletvekili Prof. Tevfik Ertüzün'ün oğlundan gündemi sarsacak Adnan Oktar çıkışı: Annemi kandırıp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.