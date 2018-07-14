Sıcaktan bunalan çocuklar fıskiyeye akın etti

Ramazan EĞRİ/İstanbul, (DHA)- SICAKTAN bunalan çocuklar Göztepe Parkı'nda fıskiyelerde serinlerden ortaya renkli görüntüler çıktı.
Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bunulan Göztepe Parkın içindeki su fıskiyesi sıcak havalarda çocukların eğlence mekanı oldu. Aileleri ile birlikte parka gelen çocuklar fışkıran suyla oynayarak serinledi. Sularla oynayan çocuklara zaman zaman veliler de eşlik etti. Renkli görüntülerin yaşandığı parkta çocuğunu eğlendiren bir kişi, "Buraya daha önce de geldik. Kıyafetlerle ıslanmak daha önce başıma geldiği için bu sefer hazırlıklıyım. O eğleniyorsa biz de eğleniyoruz" dedi.
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