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Sıcaktan bunalan çocuklar, süs havuzunda serinliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 17:47 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde sıcaktan bunalan çocuklar, yasak ve tehlikeli olmasına aldırış etmeden parklardaki süs havuzlarına girerek serinlemeye çalışıyor.

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde sıcaktan bunalan çocuklar, yasak ve tehlikeli olmasına aldırış etmeden parklardaki süs havuzlarına girerek serinlemeye çalışıyor.

Hava sıcaklığının 37 dereceyi gösterdiği ilçede sıcaktan bunalan vatandaşlar, Göz Parkı'nda ağaçların gölgesinde zaman geçiriyor. Çocuklar ise yasak olmasına rağmen park içerisindeki süs havuzlarına giriyor. Bazıları elbiseyle girerek süs havuzunda serinleyen çocuklar, daha sonra parktaki çimlerin üzerine uzanarak kurulanıyor.

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