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Sıcaktan bunalan ikizler fıskiyelerde serinledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 10:42 | Son Güncelleme

Yaşar ANTER BODRUM, DHA) MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki yazlıklarına İsveç'ten gelen 16 aylık ikizler, sıcaklığın 30 derece olduğu ilçede bir AVM'nin su fışkıran fıskiyesinin altına girerek serinledi.

Yaşar ANTER BODRUM, DHA) MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki yazlıklarına İsveç'ten gelen 16 aylık ikizler, sıcaklığın 30 derece olduğu ilçede bir AVM'nin su fışkıran fıskiyesinin altına girerek serinledi. Soğuk iklim çocuklarının kıyafetleriyle fıskiyenin altında sırılsıklam oluncaya kadar oynamaları görünleri gülümsetti. Hava sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü Muğla'nın Bodrum ilçesi, tatilciler ve turistlerle dolmaya başladı. 2 gün önce İsveç'in Stockholm şehrinden Bodrum'daki yazlıklarına iki aylık tatil için gelen Türkmenistan asıllı İsveç vatandaşı Aile Danışmanı Arin Yadigar ile Samir Yadigar'ın 16 aylık ikizleri Ella ve Leo Yadigar Ortakent-Yahşi Mahallesi'ndeki bir AVM'nin parkındaki fıskiyelerden fışkıran suyun altına kıyafetleri ile girerek serinledi. Fıskiyelerin altında sırılsıklam olana kadar oynayan Leo ile Ella, AVM'ye gelen diğer müşterileri tebessüm ettirdi. İkizlerin keyifli oyununu bir süre seyreden bazı çocuklar da ellerinde dondurmalarla suyun altına girerek, bu keyifli oyuna katıldı. Arin Yadigar İki gün önce Bodrum'a yazlığımıza geldik ama hava gerçekten çok sıcak. Alışveriş yapmak için geldiğimizde çocuklarım fıskiyelerden çıkan suları görünce birden üzerlerini bile çıkarmadan suların içine daldı. Hiç müdahale etmedim. Yaklaşık 20 dakikadır suyla oynayıp serinliyorlar, çok hoşlarına gitti. İsveç ile Bodrum arasında şu an en az 20 derece sıcaklık farkı var dedi.

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