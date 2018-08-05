HABER

Sıcaktan bunalan İstanbullular Silivri'ye akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 19:44 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da sıcaktan bunalan vatandaşlar, hafta sonu tatilini fırsat bilerek Silivri'ye akın etti.

İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'da sıcaktan bunalan vatandaşlar, hafta sonu tatilini fırsat bilerek Silivri'ye akın etti. Silivri sahilleri serinlemek için denize girenlerle doldu. Sıcak havanın etkisinden kurtulmak isteyen İstanbullular, Silivri sahillerini doldurdu. Hafta sonu tatillerini Silivri'de geçiren İstanbullular akşam saatlerinde evlerine dönüşe geçti. Bu nedenle, TEM otoyolu Selimpaşa, Büyükçekmece ve D100 Silivri karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yoğunluğun geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.

PARTNERMarkette sizin başınıza gelse ne yaparsınız?Markette sizin başınıza gelse ne yaparsınız?
Avrasya Tüneli'ne otobüsle tersten girdi gözaltına alındıAvrasya Tüneli'ne otobüsle tersten girdi gözaltına alındı
İbrahim Kalın, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali için Kırşehir'de (5)İbrahim Kalın, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali için Kırşehir'de (5)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

ABD'nin 'İran ambargosu' başlıyor

ABD'nin 'İran ambargosu' başlıyor

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Fenerbahçe'de Andre Ayew şoku

Fenerbahçe'de Andre Ayew şoku

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde dikkat çeken önlem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde dikkat çeken önlem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TRT Çocuk'ta eşeğe tecavüz skandalı!

TRT Çocuk'ta eşeğe tecavüz skandalı!

KPSS 2018 ÖABT sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak, sonuçlar ne zaman ilan edilecek?

KPSS 2018 ÖABT sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak, sonuçlar ne zaman ilan edilecek?

Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

Adana'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Adana'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde dikkat çeken önlem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde dikkat çeken önlem

Erzurum'da PKK'lı teröristlerle sıcak temas: 1 asker yaralı

Erzurum'da PKK'lı teröristlerle sıcak temas: 1 asker yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.