SICAKTAN BUNALAN İSTANBULLULAR SİLİVRİ'YE AKIN ETTİ

İSTANBUL DHA
İstanbul'da sıcaktan bunalan vatandaşlar, hafta sonu tatilini fırsat bilerek Silivri'ye akın etti. Silivri sahilleri serinlemek için denize girenlerle doldu.
Sıcak havanın etkisinden kurtulmak isteyen İstanbullular, Silivri sahillerini doldurdu. Hafta sonu tatillerini Silivri'de geçiren İstanbullular akşam saatlerinde evlerine dönüşe geçti. Bu nedenle, TEM otoyolu Selimpaşa, Büyükçekmece ve D100 Silivri karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yoğunluğun geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.
Görüntü Dökümü:
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Sahilden görüntüler
Dönüş trafiğinden görüntüler
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