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SICAKTAN BUNALAN İSTANBULLULAR SOLUĞU SAHİLLERDE ALDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 02:06 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL DHA  İstanbul'da sıcaklardan bunalan vatandaşlar, akşam saatlerinde havanın serinlemesiyle birlikte kendilerini sahillere attı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL DHA
İstanbul'da sıcaklardan bunalan vatandaşlar, akşam saatlerinde havanın serinlemesiyle birlikte kendilerini sahillere attı. Bazı vatandaşlar sahilde mangal yaparken bazıları da çay içip balık tuttu. Çocuklar sahilde gönüllerince oynarken, kameralara da renkli görüntüler yansıdı. Zeytinburnu sahilde adım atacak yer olmazken, vatandaşlar gece boyu sahil kenarlarında aileleriyle vakit geçirdi.
Gecenin ilerleyen saatlerinde ise bazı vatandaşlar Eminönü Galata Köprüsü'nde balık tutarak vaktini geçirdiği görüldü. Eşiyle köprüde balık tutmaya gelen Cen Yüksektepe "İstediğimiz gibi balık yok,istavrit balığı var. Yarına mangal yakmayı düşünüyoruz" dedi. Köprüde azı vatandaşların da semaverde çay demlediği görüldü. Bu sırada iki turist kadın ise Galata Köprüsü'nde manzaranın tadını çıkardı.

Görüntü Dökümü:
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- Zeytinburnu sahilde mangal yapan vatandaşlar
- Vatandaşlar ile röp
- Çocukların oynaması
- Bisiklete binen vatandaşlar
- Çay içen vatandaşlar
- Galata köprüsünde balık tutan vatandaşlar
- Balık tutanlar ile röportajlar
- İki turist kadın ile röp.
- İstanbul boğazından görüntü
- Darbuka çalan çocukların görüntüsü
- Genel ve detaylar

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