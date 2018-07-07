Sıcaktan bunalanlar plajlara akın etti (Havadan Görüntü) -3

Ali AKSOYER - Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHA - İSTANBUL'da bugün hava sıcaklığı 30 dereceyi geçti. Sıcaktan bunalan İstanbullular plajlara akın etti. Plajlardaki yoğunluk havadan da görüntülendi. Sarıyer'de yer alan Kısırkaya Plajı'na hafta sonu serinlemek için yüzlerce kişi geldi. Cankurtaranların da çalıştığı plajda sıcak havanın ve denizin keyfini en çok çocuklar çıkardı. Bazıları mangal yaparken plaja nişan fotoğrafı çektirmek için gelenler de oldu. Kısırkaya Plajı'na çocukları ile gelen Besim Azrak, denizin temiz olduğunu söyledi. Almanya'dan Türkiye'ye tatil için gelen Nezahat Akgün ise, "Çok memnun kaldım yalnız çöplerden memnun değilim. Ortamın güzelliğini bozuluyor" şeklinde konuştu.
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