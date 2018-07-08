HABER

Sıcaktan bunalanlar sahillere akın etti; Menekşe plajı doldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 17:25 | Son Güncelleme

SICAK  hava ve yüksek nemden bunalanlar Küçükçekmece'deki Menekşe Plajı'nda serinlemeye çalıştı.

Taner YENER - Uğur CAN- Murat SOLAK-/İSTANBUL,(DHA) SICAK hava ve yüksek nemden bunalanlar Küçükçekmece'deki Menekşe Plajı'nda serinlemeye çalıştı. Sahile akın edenler yüzerek ve piknik yaparak hafta sonunu geçirdi.

Sabahın erken saatlerden itibaren Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Plajı'na gelenler sıcak hava ve yüksek nemden korunmak için kendilerini Marmara'nın serin sularına bıraktı. Bazıları güneşten korunmak için yanlarında getirdikleri çadırlarda ve gölge yerlerde korunmayı tercih etti. Bazıları ise aileleriyle birlikte mangal yakarak piknik yaptı. Sahilde olası boğulmaları önlemek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından görevlendirilen cankurtaranlar hazır bekletildi. Kalabalık nedeniyle duş yerleri ve tuvaletler önünde uzun kuyruklar oluştu.

Çocuklarıyla birlikte sahile gelen Neriman Yılmaz," Ayaklarım ağrıyordu. Çocuklarımla birlikte ilk defa geldim. Ortam çok güzel" diye konuştu. Arkadaşlarıyla serinlemek için sahile gelen Nurullah Aslandağ ise, " Yaklaşık 10 senedir geliyorum. İstanbul son yıllarda bayağı kalabalıklaştı." dedi. Aslandağ'ın arkadaşı da kalabalık nedeniyle hijyen ve temizlik konusunda sıkıntıların olduğunu söyledi.

(FOTOĞRAF)

PARTNERKeyifler yerindeKeyifler yerinde
701 sayılı KHK'da çok ilginç detay! Mersin'de 1 ay önce ölen Yusuf Fındık ihraç edildi701 sayılı KHK'da çok ilginç detay! Mersin'de 1 ay önce ölen Yusuf Fındık ihraç edildi
GÜNCELLEME 3 - Kayıp Ufuk Tatar ölü bulunduGÜNCELLEME 3 - Kayıp Ufuk Tatar ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'

Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

Hatay'da kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın cansız bedeni bulundu

Hatay'da kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın cansız bedeni bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
701 sayılı KHK'da çok ilginç detay! Mersin'de 1 ay önce ölen Yusuf Fındık ihraç edildi

701 sayılı KHK'da çok ilginç detay! Mersin'de 1 ay önce ölen Yusuf Fındık ihraç edildi

İstanbul Şişli'de tüm sokak ve caddelerde asayiş uygulaması!

İstanbul Şişli'de tüm sokak ve caddelerde asayiş uygulaması!

Bedelli askerlik ne zaman çakacak? Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne olacak? İşte bedelli askerlikte son gelişmeler

Bedelli askerlik ne zaman çakacak? Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne olacak? İşte bedelli askerlikte son gelişmeler

ODTÜ'de pankart krizi! ODTÜ Öğrenci Temsilcileri Konseyi Başkanı gözaltına alındı

ODTÜ'de pankart krizi! ODTÜ Öğrenci Temsilcileri Konseyi Başkanı gözaltına alındı

Aracına binen genç kadına kabusu yaşatmıştı... Servis şoförünün dudak fotoğrafı delil oldu

Aracına binen genç kadına kabusu yaşatmıştı... Servis şoförünün dudak fotoğrafı delil oldu

Fethiye'de kayalıklardan düşen Azeri turist hayatını kaybetti

Fethiye'de kayalıklardan düşen Azeri turist hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.