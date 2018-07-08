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Sıcaktan bunalanlar sahillere akın etti; Menekşe plajı doldu (AKTÜEL)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 19:24 | Son Güncelleme

SICAK  hava ve yüksek nemden bunalanlar Küçükçekmece'deki Menekşe Plajı'nda serinlemeye çalıştı.

Taner YENER - Uğur CAN- Murat SOLAK-/İSTANBUL,(DHA) SICAK hava ve yüksek nemden bunalanlar Küçükçekmece'deki Menekşe Plajı'nda serinlemeye çalıştı. Sahile akın edenler yüzerek ve piknik yaparak hafta sonunu geçirdi.

Sabahın erken saatlerden itibaren Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Plajı'na gelenler sıcak hava ve yüksek nemden korunmak için kendilerini Marmara'nın serin sularına bıraktı. Bazıları güneşten korunmak için yanlarında getirdikleri çadırlarda ve gölge yerlerde korunmayı tercih etti. Bazıları ise aileleriyle birlikte mangal yakarak piknik yaptı. Sahilde olası boğulmaları önlemek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından görevlendirilen cankurtaranlar hazır bekletildi. Kalabalık nedeniyle duş yerleri ve tuvaletler önünde uzun kuyruklar oluştu.

Çocuklarıyla birlikte sahile gelen Neriman Yılmaz," Ayaklarım ağrıyordu. Çocuklarımla birlikte ilk defa geldim. Ortam çok güzel" diye konuştu. Arkadaşlarıyla serinlemek için sahile gelen Nurullah Aslandağ ise, " Yaklaşık 10 senedir geliyorum. İstanbul son yıllarda bayağı kalabalıklaştı." dedi. Aslandağ'ın arkadaşı da kalabalık nedeniyle hijyen ve temizlik konusunda sıkıntıların olduğunu söyledi.

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