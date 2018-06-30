Sıcaktan bunalanlar soluğu Dupnisa Mağarası'nda alıyor

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Trakya'nın turizme açık tek mağarası olan ve sıcaklığı 17 dereceyi geçmeyen Dupnisa Mağarası, hava sıcaklıklarının artmasıyla ziyaretçilerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

Demirköy ilçesi Sarpdere köyünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İl Özel İdaresinin çalışmalarıyla düzenlenerek 2003'te hizmete açılan Dupnisa Mağara, serin olması dolayısıyla da ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Yarasaların üremesi amacıyla her yıl belirli dönemlerde kapatılan mağarayı bu yıl 15 Mayıs'tan bu yana 15 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

İkinci jeolojik zamana ait mermerler içinde, birbirine bağlı iki kat ve üç bölümünden oluşan mağaranın giriş bölümü olan sulu mağarada sıcaklık 10-12, kuru mağarada ise 15-17 derece arasında değişiyor. Serinlik nedeniyle ziyaretçiler mağarada rahat bir nefes alıyor.

Doğal oluşan sarkıtlar nedeniyle adeta kendine hayran bırakan mağarada, zaman zaman uçuşan yarasaları da görmek mümkün.

- "Ekosistemi ve serinliğiyle ilgi çekiyor"

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Necmi Asan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trakya'nın turizme açık olan tek mağarası Dupnisa'nın ekosistemi ve serinliğiyle ilgi çektiğini söyledi.