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Sıcaktan bunalanlar soluğu Dupnisa Mağarası'nda alıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 13:40 | Son Güncelleme

Trakya'nın turizme açık tek mağarası olan ve sıcaklığı 17 dereceyi geçmeyen Dupnisa Mağarası, havaların ısınmasıyla ziyaretçi çekmeye devam ediyor - On altı türde yaklaşık 60 bin yarasaya ev sahipliği yapan mağarayı bu sezon ziyarete açıldığı 15 Mayıs'tan bu yana 15 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti - Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Necmi Asan: - "Bunaltıcı hava sıcaklıkları nedeniyle özellikle hafta sonları mağaramıza müthiş bir ilgi var. Mağaranın gerek içi gerekse dışı orman içerisinde olduğu için serin. Bu nedenle de mağaramızı ziyaret eden vatandaşlarımız dışarının sıcaklığını unutuyor"

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Trakya'nın turizme açık tek mağarası olan ve sıcaklığı 17 dereceyi geçmeyen Dupnisa Mağarası, hava sıcaklıklarının artmasıyla ziyaretçilerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

Demirköy ilçesi Sarpdere köyünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İl Özel İdaresinin çalışmalarıyla düzenlenerek 2003'te hizmete açılan Dupnisa Mağara, serin olması dolayısıyla da ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Yarasaların üremesi amacıyla her yıl belirli dönemlerde kapatılan mağarayı bu yıl 15 Mayıs'tan bu yana 15 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

İkinci jeolojik zamana ait mermerler içinde, birbirine bağlı iki kat ve üç bölümünden oluşan mağaranın giriş bölümü olan sulu mağarada sıcaklık 10-12, kuru mağarada ise 15-17 derece arasında değişiyor. Serinlik nedeniyle ziyaretçiler mağarada rahat bir nefes alıyor.

Doğal oluşan sarkıtlar nedeniyle adeta kendine hayran bırakan mağarada, zaman zaman uçuşan yarasaları da görmek mümkün.

- "Ekosistemi ve serinliğiyle ilgi çekiyor"

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Necmi Asan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trakya'nın turizme açık olan tek mağarası Dupnisa'nın ekosistemi ve serinliğiyle ilgi çektiğini söyledi.

Demirköy ilçesinin ormanlık bir bölge olması nedeniyle serin bir iklime sahip olduğunu dile getiren Asan, bu nedeniyle bölgenin ramazan ayında ilgi odağı haline geldiğini ifade etti.

Asan, yeşilin her tonunun görüldüğü bölgede keyifli bir yolculuğun ardından gelen yerli ve yabancı turistlerin, mağaraya adeta hayran kaldıklarına dikkat çekti.

Hava sıcaklığı 17 dereceyi geçmediği için "doğal klima" olarak nitelendirilen mağaranın çok yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kaldığını anlatan Asan, "Bunaltıcı hava sıcaklıkları nedeniyle özellikle hafta sonları mağaramıza müthiş bir ilgi var. Mağaranın gerek içi gerekse dışı orman içerisinde olduğu için serin. Bu nedenle de mağaramızı ziyaret eden vatandaşlarımız dışarının sıcaklığını unutuyor. Geçen yıl ramazan ayında 8 bin kişinin ziyaret ettiği mağaramızı bu yıl yaklaşık 15 günde 15 bin kişi ziyaret etti." diye konuştu.

Asan, mağaranın astım hastalarına da iyi geldiğinin söylendiğini dile getirdi.

Necmi Asan, mağaranın özellikle son yıllarda Japon turistlerin de ilgisini çekmeye başladığını sözlerine ekledi.

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Dupnisa Mağarası Ziyaretçi

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