Ordu'da doğal güzelliğiyle ön plana çıkan Çiseli Şelalesi, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Ordu, Karadeniz Bölgesi'nde uçsuz bucaksız ormanları, bol oksijenli yaylalarının yanı sıra kanyon içerisindeki şelaleleriyle de turizmde adından söz ettiriyor.

Yaz mevsimiyle hava sıcaklıklarından bunalan ve deniz turizmine alternatif arayan turistler tarafından bölge tercih ediliyor.

Kentin doğal güzelliklerini barındıran Altınordu ilçesindeki Çiseli Şelalesi de özellikle hafta sonları yoğun ilgi görüyor.

Dinlenme ve keyifli vakit geçirmek için tercih edilen şelalede sıcaktan bunalanlar yüzüyor, bazıları da ayaklarını suya sokarak serinliyor.

Yemyeşil doğada, kuş cıvıltıları ve suyun sesiyle dinlenen ziyaretçiler, şelale çevresinde piknik yapıyor, fotoğraf kareleriyle de bu güzellikleri ölümsüzleştiriyor.

Şelaleye giden Ahmet Temiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, cennet vatanın güzel bir yerinde olmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Serinliğiyle, doğasıyla gerçekten güzel bir yer. Hava son günlerde çok sıcak. Serinlemek amacıyla geldik. Herkesi bekliyoruz." dedi.