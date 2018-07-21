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Sıcaktan bunalanların adresi "Çiseli Şelalesi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 16:41 | Son Güncelleme

Ordu'nun önemli turizm alanları arasında yer alan Çiseli Şelalesi, sıcak havalardan bunalanların ziyaret ettiği yerler arasında bulunuyor

Ordu'da doğal güzelliğiyle ön plana çıkan Çiseli Şelalesi, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Ordu, Karadeniz Bölgesi'nde uçsuz bucaksız ormanları, bol oksijenli yaylalarının yanı sıra kanyon içerisindeki şelaleleriyle de turizmde adından söz ettiriyor.

Yaz mevsimiyle hava sıcaklıklarından bunalan ve deniz turizmine alternatif arayan turistler tarafından bölge tercih ediliyor.

Kentin doğal güzelliklerini barındıran Altınordu ilçesindeki Çiseli Şelalesi de özellikle hafta sonları yoğun ilgi görüyor.

Dinlenme ve keyifli vakit geçirmek için tercih edilen şelalede sıcaktan bunalanlar yüzüyor, bazıları da ayaklarını suya sokarak serinliyor.

Yemyeşil doğada, kuş cıvıltıları ve suyun sesiyle dinlenen ziyaretçiler, şelale çevresinde piknik yapıyor, fotoğraf kareleriyle de bu güzellikleri ölümsüzleştiriyor.

Şelaleye giden Ahmet Temiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, cennet vatanın güzel bir yerinde olmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Serinliğiyle, doğasıyla gerçekten güzel bir yer. Hava son günlerde çok sıcak. Serinlemek amacıyla geldik. Herkesi bekliyoruz." dedi.

Ziyaretçilerden Resul Yalçın ise serinlemek amacıyla yakınlarıyla yüzmeye geldiklerini anlatarak, "Güzel bir yer. İstanbul'dan akrabalarımızla buraya geldik. Hep beraber güzel bir gün yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Fındık hasadına sayılı günler kaldığını anımsatan Yalçın, "Yıllık izinlerde genellikle buraya geliyoruz. Fındık sezonu geldiğinde herkes 20-25 günlüğüne buraya geliyor. Bu izin hem fındık hem de tatil için oluyor." diye konuştu.

Ailesiyle şelale kenarında piknik yapan Şükran Hasanoğlu da İstanbul'dan Ordu'ya tatile geldiklerini, yakınlarıyla keyifli vakit geçirdiklerini kaydetti.

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