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Şiddet gören kadınlar polise tek tuşla ulaşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 00:51 | Son Güncelleme

Şiddet gören veya görme ihtimali olan kadınlar, KADES sayesinde tek tuşla polise ihbarda bulunabilecek - İhbarla birlikte sisteme mağduriyet yaşayan kadının adres bilgileri de düşecek

Şiddet gören veya görme ihtimali olan kadınların, ihbarlarını polise daha hızlı iletmeleri amacıyla hazırlanan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) hizmete girdi.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün kadına karşı şiddetle mücadele çalışmaları kararlılıkla sürüyor.

Bu kapsamda, şiddete maruz kalan veya maruz kalma ihtimali olan kadınların ihbarlarını daha hızlı bir şekilde haber merkezlerine iletmeleri amacıyla akıllı telefonlarda kullanılabilecek Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) kuruldu.

Kadına karşı şiddetle mücadeleye akıllı çözüm getiren sistem, IOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlara yüklenebilecek.

- Mağdur kadının adres bilgisi de sisteme düşecek

Kullanıcılar uygulamaya ad, soyad, doğum yılı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve telefon numarasıyla giriş yapacak. Giriş yapılan telefon numarasına SMS ile doğrulama kodu gönderilecek. SMS kodunun onaylanmasıyla sistem kaydı tamamlanacak.

Daha sonra uygulama ekranına gelen "yardım iste" tuşuyla mağdur kadın polise ihbarda bulunabilecek.

İhbar, otomasyon sistemine alarm olarak düşecek ve ihbarcının konumu, adres bilgisi şeklinde otomatik olarak sistemde görülecek.

- Konum bilgisinin açık olması şart

Uygulamanın düzgün çalışması için cep telefonunun konum bilgisinin de açık olması gerekecek.

Asılsız ihbarda bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 271'inci maddesi uyarınca yasal işlem yapılacak.

KADES, IOS ve Android işletim sistemlerinde sanal marketlerden bugün itibarıyla indirilebiliyor.

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