"Şiddet kaynaklı kadın ölümleri azaldı"

Soylu, KADES uygulamasıyla kadına yönelik risk ve tehdit unsuru oluşturabilecek durumların önüne geçebilmeyi ve acil durumlarda müdahale sürelerinin kısaltılmasını hedeflediklerini bildirdi.

Yaşanan olayların bu yüzyıla yakışmadığını aktaran Soylu, insanlığın vicdanında yaralar açan bu olayları tüm insanlığın lanetlediğine inandığını belirtti.

Soylu, toplantıda yaptığı konuşmada, ramazan ayının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu ve Filistin'de yaşanan insanlık dramından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Bakan Soylu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gölbaşı Vali Galip Demirel Vilayetler Evi'nde düzenlenen "Kadın Destek (KADES) Mobil Uygulama Tanıtım Toplantısı"na katıldı.

Tamamen yerli ve milli bir yazılıma sahip KADES'in 24 Mart'tan itibaren test aşamasında olduğuna işaret eden Soylu, "Bu uygulama sayesinde kadınlarımızın herhangi bir tehdit anında bir dokunuşla, en hızlı şekilde kolluk birimlerimize ulaşarak yardım almaları sağlanmaktadır." dedi.

- Uygulamayı 24 bin 584 kişi indirdi

Uygulamanın çalışma şeklini anlatan Soylu, şöyle devam etti:

"Aslında mart ayından itibaren pilot uygulama olarak açık bulunan KADES uygulaması, bugüne kadar 24 bin 584 kişi tarafından indirilmiştir. Acil durumla karşı karşıya kalan 31 kadın tarafından ihbarda bulunulmuş ve alınan ihbarlara karşı gerekli müdahale yapılmıştır. Polis sorumluluk bölgesindeki vakalarda ihbar alındıktan sonra olaya müdahale süresi ortalama 5 dakikadır."

Soylu, kadına yönelik şiddeti önlemeyle ilgili aldıkları tedbirlerin KADES ile sınırlı olmadığını belirterek, merkezde ve taşrada aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele birimleri kurulduğuna değindi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinde (ŞÖNİM) emniyet birimleri ile irtibatı sağlamak üzere polis memurlarının bulunduğunu anlatan Soylu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında 19 Nisan 2016 tarihinde imzalanan protokol kapsamında elektronik kelepçe uygulamasının pilot illerde devam ettiğine dikkati çekti.