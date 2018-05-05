Şiddet mağduru annenin yaşam mücadelesi

İZMİR (AA) - Boşanmak istediği kocası tarafından tüfekle vurularak omurilik felci olan ve yaşamını tekerlekli sandalyeye bağlı sürdürmeye çalışan şiddet mağduru kadın, hastane odasında tanıştığı yardımsever S.M. sayesinde yeni bir hayata "merhaba" dedi. Cezaevinden firar eden eski kocasından aldığı ölüm tehditleri nedeniyle koruma altında yaşamını sürdüren kadın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaşta ailesinin baskısıyla evlenmek zorunda kaldığını, alkol bağımlısı kocası sürekli kendisini dövdüğü için 7 yıl önce ailesinin yanına sığındığını söyledi. Boşanma davası açtığı kocasının 4 yıl önce kendisini sokak ortasında av tüfeğiyle sırtından vurduğunu, 10 gün yoğun bakımda kaldığını ve omurilik felci olduğunu ifade eden şiddet mağduru anne, "Doktorlar tüfekten çıkan saçmaların sinirlerime zarar verdiğini, omurilik felci olduğumu ve artık yürüyemeyeceğimi söylediğinde dünyam yıkıldı." dedi. - Hastane odasında tanıştığı S.M. sahip çıktı Olay sonrası kocasının tutuklandığını ancak 1 yıl sonra firar ettiğini, bu süreçte boşanma işlemlerinin tamamlandığını dile getiren kadın, aldığı tehditler nedeniyle hastanede geçirdiği 1 yıl süresince öldürülme korkusu ve hayatını oğluyla nasıl sürdüreceği düşüncesiyle yaşadığını anlattı.

Bu sırada, kaldığı hastaneye refakatçi olarak gelen 3 çocuk annesi S.M. ile tanıştığını ifade eden anne, koridorda karşılaştığı S.M'den banyo yapmasına yardımcı olmasını rica ettiğini belirtti. Kendisine yardımcı olan S.M'nin başından geçenleri öğrenince çok etkilendiğini, hastanede yardımcı olmaya devam ettiğini kaydeden kadın, taburcu edildiğinde hayırsever arkadaşının İzmir'deki evine geçtiklerini ve 3 ay orada kaldıklarını söyledi. Ailesinin firari eski kocasından korkması nedeniyle evine dönemediğini dile getiren şiddet mağduru kadın, "S.M. ablam arkadaşlarıyla birlikte bana bir ev tuttu. Bir arkadaşını aradı, o da başka bir arkadaşını aradı derken eve eşyalar geldi, düzen kuruldu. Evimin kirasını ve birçok ihtiyacı onlar karşılamaya devam ediyor. Şu anda devletten 3 ayda bir aldığım bin 800 lira maaş dışında bir gelirim yok." dedi. - Tek isteği iş sahibi olmak Eski kocasının ölüm tehditleri dolayısıyla devlet korumasındaki şiddet mağduru anne, tek isteğinin bir işte çalışmak olduğunu söyledi.