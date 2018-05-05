Şiddet mağduru annenin yaşam mücadelesi

İZMİR (AA) - Boşanmak istediği kocası tarafından tüfekle vurularak omurilik felci olan ve yaşamını tekerlekli sandalyeye bağlı sürdürmeye çalışan şiddet mağduru kadın, hastane odasında tanıştığı yardımsever S.M. sayesinde yeni bir hayata "merhaba" dedi.
Cezaevinden firar eden eski kocasından aldığı ölüm tehditleri nedeniyle koruma altında yaşamını sürdüren kadın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaşta ailesinin baskısıyla evlenmek zorunda kaldığını, alkol bağımlısı kocası sürekli kendisini dövdüğü için 7 yıl önce ailesinin yanına sığındığını söyledi.
Boşanma davası açtığı kocasının 4 yıl önce kendisini sokak ortasında av tüfeğiyle sırtından vurduğunu, 10 gün yoğun bakımda kaldığını ve omurilik felci olduğunu ifade eden şiddet mağduru anne, "Doktorlar tüfekten çıkan saçmaların sinirlerime zarar verdiğini, omurilik felci olduğumu ve artık yürüyemeyeceğimi söylediğinde dünyam yıkıldı." dedi.
- Hastane odasında tanıştığı S.M. sahip çıktı
Olay sonrası kocasının tutuklandığını ancak 1 yıl sonra firar ettiğini, bu süreçte boşanma işlemlerinin tamamlandığını dile getiren kadın, aldığı tehditler nedeniyle hastanede geçirdiği 1 yıl süresince öldürülme korkusu ve hayatını oğluyla nasıl sürdüreceği düşüncesiyle yaşadığını anlattı.
Bu sırada, kaldığı hastaneye refakatçi olarak gelen 3 çocuk annesi S.M. ile tanıştığını ifade eden anne, koridorda karşılaştığı S.M'den banyo yapmasına yardımcı olmasını rica ettiğini belirtti.
Kendisine yardımcı olan S.M'nin başından geçenleri öğrenince çok etkilendiğini, hastanede yardımcı olmaya devam ettiğini kaydeden kadın, taburcu edildiğinde hayırsever arkadaşının İzmir'deki evine geçtiklerini ve 3 ay orada kaldıklarını söyledi.
Ailesinin firari eski kocasından korkması nedeniyle evine dönemediğini dile getiren şiddet mağduru kadın, "S.M. ablam arkadaşlarıyla birlikte bana bir ev tuttu. Bir arkadaşını aradı, o da başka bir arkadaşını aradı derken eve eşyalar geldi, düzen kuruldu. Evimin kirasını ve birçok ihtiyacı onlar karşılamaya devam ediyor. Şu anda devletten 3 ayda bir aldığım bin 800 lira maaş dışında bir gelirim yok." dedi.
- Tek isteği iş sahibi olmak
Eski kocasının ölüm tehditleri dolayısıyla devlet korumasındaki şiddet mağduru anne, tek isteğinin bir işte çalışmak olduğunu söyledi.
Artık geçmişi unutmak istediğini ancak eve bağımlı olmanın kendisini psikolojik açıdan yıprattığını vurgulayan anne, sözlerini şöyle sürdürdü:
"S.M. ablam bana her şeyini verdi, evladı gibi seviyor, onlara yük olmak istemiyorum. Oğlum okuyor, hiçbir gelirim yok, lütfen bana bir fırsat versinler, ortaokul mezunuyum ama benim de yapabileceğim işler var. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Gül Sayan'dan benim sesimi duymasını ve yardımcı olmasını istiyorum. Tek suçum beni döven kocamdan boşanmak istemekti, artık hayatım boyunca yürüyemeyeceğim. S.M. ablam çocuğumla bize yeni bir hayat kurdu, tek istediğim bir iş sahibi olmak ve kimseye yük olmadan çocuğumu büyütmek. Yeni bir hayata başladım lütfen bana yardımcı olsunlar."
Şiddet mağduru kadınlara seslenen anne "Başıma kötü şeyler geldi ama yine de pişman değilim. Eğer ayrılmasaydım hayatım boyunca şiddet görecektim. Kadınlar susmasın, gerektiğinde devlete sığınsınlar." diye konuştu.
- Kadınlar her alanda yardımlaşmalı
Şiddet mağduru anneye kucak açan yardımsever S.M. ise hastane odasında tanıştığı kadının yaşadıklarını duyunca harekete geçtiğini, durumu anlattığı arkadaşlarının da destek verdiğini anlattı.
Şiddet mağduru bir kadına yardımcı olmanın tüm kadınların görevi olduğuna işaret eden S.M, "Ben özel bir şey yapmadım, herkesin yapması gerektiği şeyi yaptım ve ihtiyaç sahibi bir anneye yardımcı oldum. Ömrüm yettiği sürece onlara kol kanat gereceğim, güvenlik gerekçesiyle zor günler geçiriyor. Umarım tüm şiddet mağduru kadınlar yaşadıkları kötü anları unutur ve yeniden yaşama sarılırlar." dedi.
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