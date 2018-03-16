Şiddet olaylarından korkan 40 bin Etiyopyalı evini terk etti

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya’nın güneyinde askeri güçlerin 9 sivili "yanlışlıkla" öldürmesi sonrası şiddet olaylarının büyümesinden korkan yaklaşık 40 bin kişinin evini terk ettiği bildirildi.

Etiyopya devlet televizyonu EBC’ye konuşan Albay Aligaz Gebre, Kenya sınırındaki Moyale bölgesinde son günlerde 40 bin kişinin başka bölgelere kaçtığını söyledi.

Halkın göç etmesinin sebebinin “savaş dedikoduları” olduğunu belirten Gebre, sivillerin de ölümüne yol açan terör operasyonun bitmesinden bu yana bölgenin sakin ve barış içerisinde olduğunu kaydetti.

Gebre, federal hükümetin ve Oromiya eyaleti yöneticilerinin halkın evlerine geri dönmesi için ortak çalışma yürüttüğünü dile getirdi.

- Kenya'ya sığındılar

Öte yandan, Kenya Kızılhaçı, şimdiye kadar 8 binden fazla Etiyopyalının Kenya’ya sığındığını açıkladı.

Etiyopya ordusu geçen hafta sonu terör örgütü Oromo Kurtuluş Cephesine (OLF) yönelik operasyon sırasında 9 sivili yanlışlıkla öldürdüğünü açıklamıştı.

Ülkedeki olağanüstü hali yönetmek için kurulan askeri komuta merkezinden yapılan açıklamada, olaya yönelik soruşturma açıldığı ve 5 askeri personelin gözaltına alındığı bildirilmişti.

Etiyopya Başbakanı Hailemariam Desalegn'in geçen ayki istifası sonrası ülkede devam eden muhalif gösteriler ve şiddet olayları nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmişti.