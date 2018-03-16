HABER

Şiddet olaylarından korkan 40 bin Etiyopyalı evini terk etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 11:23 | Son Güncelleme

Şiddet olaylarından korkan 40 bin Etiyopyalı evini terk etti

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya’nın güneyinde askeri güçlerin 9 sivili "yanlışlıkla" öldürmesi sonrası şiddet olaylarının büyümesinden korkan yaklaşık 40 bin kişinin evini terk ettiği bildirildi.

Etiyopya devlet televizyonu EBC’ye konuşan Albay Aligaz Gebre, Kenya sınırındaki Moyale bölgesinde son günlerde 40 bin kişinin başka bölgelere kaçtığını söyledi.

Halkın göç etmesinin sebebinin “savaş dedikoduları” olduğunu belirten Gebre, sivillerin de ölümüne yol açan terör operasyonun bitmesinden bu yana bölgenin sakin ve barış içerisinde olduğunu kaydetti.

Gebre, federal hükümetin ve Oromiya eyaleti yöneticilerinin halkın evlerine geri dönmesi için ortak çalışma yürüttüğünü dile getirdi.

- Kenya'ya sığındılar

Öte yandan, Kenya Kızılhaçı, şimdiye kadar 8 binden fazla Etiyopyalının Kenya’ya sığındığını açıkladı.

Etiyopya ordusu geçen hafta sonu terör örgütü Oromo Kurtuluş Cephesine (OLF) yönelik operasyon sırasında 9 sivili yanlışlıkla öldürdüğünü açıklamıştı.

Ülkedeki olağanüstü hali yönetmek için kurulan askeri komuta merkezinden yapılan açıklamada, olaya yönelik soruşturma açıldığı ve 5 askeri personelin gözaltına alındığı bildirilmişti.

Etiyopya Başbakanı Hailemariam Desalegn'in geçen ayki istifası sonrası ülkede devam eden muhalif gösteriler ve şiddet olayları nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmişti.

Facianın esrarını ‘88 veri’ aydınlatacakFacianın esrarını ‘88 veri’ aydınlatacak
İran'da ölen kabin memuru kardeşinin yerine uçmuş!İran'da ölen kabin memuru kardeşinin yerine uçmuş!
'Challenger uzay mekiğini biz düşürdük''Challenger uzay mekiğini biz düşürdük'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Etiyopya moyale

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

Abdullah Gül'e büyük şok!

Abdullah Gül'e büyük şok!

Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler

Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler

Fatih Portakal bombayı patlattı

Fatih Portakal bombayı patlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bilgisayarında görüntüler çıktı! FETÖ'de cinsel istismar skandalı

Bilgisayarında görüntüler çıktı! FETÖ'de cinsel istismar skandalı

Orijinal Cuma mesajları ile mübarek Cuma gününün anlam ve önemini paylaşın!

Orijinal Cuma mesajları ile mübarek Cuma gününün anlam ve önemini paylaşın!

Ankara'da düğmeye basıldı! Polislik sınavında 'usulsüzlük' operasyonu!

Ankara'da düğmeye basıldı! Polislik sınavında 'usulsüzlük' operasyonu!

Yeni dijital gelişmeler bu etkinlikte konuşulacak

Yeni dijital gelişmeler bu etkinlikte konuşulacak

Süper Loto Sonuçları 15 Mart: Büyük ikramiye sonrası ilk devir gerçekleşti!

Süper Loto Sonuçları 15 Mart: Büyük ikramiye sonrası ilk devir gerçekleşti!

Kan donduran cinayet! 'Dedikodu yaptı' diye öldürdüler

Kan donduran cinayet! 'Dedikodu yaptı' diye öldürdüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.