"Şiddet yorgunu Bağdat'ta at arabalarıyla taşımacılık sürüyor"

BAĞDAT (AA) - HAYDAR KARAALP - Irak'ın başkenti Bağdat'ta, güvenlik gerekçesiyle at arabalarıyla şehir içi ve şehirler arası taşımacılık hâla varlığını sürdürüyor.

At arabasıyla taşımacılık yapanlar, kadim başkentin merkezinde bulunan ve daha önce onlarca kez bombalı saldırıya hedef olan tarihi Şorca Çarşısı'nda sabahın erken saatlerinde bir araya geliyor. Arabacılar ve hamallar, düşük ücretlere rağmen yıllardır bu meslekte ter döküyor. Bu işte çalışacakların aynı zamanda iyi birer binici olması bekleniyor.

-Güvenlik nedeniyle çarşıya motorlu araç girişi yasak

Meşakkatli arabacılık mesleğine 20 yılını veren ve şu an patronluğa yükselen Nibras Abbas, onlarca işçiye ekmek kapısı olan at arabasıyla nakliye işi hakkında şunları anlattı:

"At arabalarıyla Bağdat içerisinde ve diğer vilayetlere malzemeler taşıyoruz. Tarihi Şorca Çarşısı taşımacılığın kalbinin attığı yer. Burası aşırı kalabalık bir yer ve güvenlik gerekçesiyle araçların girişine izin verilmiyor. O yüzden at arabalarıyla taşımacılığı benimsiyoruz. Tüccarlardan aldığımız malzemeleri belli bir mesafe sonra kamyonculara teslim ediyoruz."