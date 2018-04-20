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"Şiddetle mücadelenin bilimsel haritası" çıkartılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 18:42 | Son Güncelleme

Samsun'da, HEGEM Vakfı ile Samsun Valiliği öncülüğünde düzenlenecek "Şiddet ve Sosyal Travmalar Uluslararası Kongresi"ne 77 üniversiteden 447 bilim insanı katılarak 254 bildiri sunacak - Samsun Valisi Kaymak: - "Bu kongre ile inşallah şiddetle mücadelenin bilimsel haritasını çıkartacağız. Bunları seçimden sonra hükümete arz edeceğiz" - HEGEM Vakfı Başkanı Solak: - "Doktor saldırıya uğruyor, sağlıkta şiddeti konuşuyoruz. Okulda okul müdürüne bıçak çekiliyor, okul şiddetini konuşuyoruz. Fenerbahçe-Beşiktaş maçı yarıda kaldı, futbol şiddetini konuşuyoruz. Oysa şiddet komple bir kültürdür"

Samsun'da, Hayatboyu Eğitim ve Şiddetle Mücadele (HEGEM) Vakfı ile Samsun Valiliği öncülüğünde 77 üniversiteden 447 bilim insanının katılacağı "Şiddet ve Sosyal Travmalar Uluslararası Kongresi" düzenlenecek.

Samsun Valiliği ile HEGEM Vakfı öncülüğünde 26-28 Nisan tarihinde düzenlenecek "Şiddet ve Sosyal Travmalar Uluslararası Kongresi"nin tanıtım toplantısı, valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Vali Osman Kaymak, burada yaptığı konuşmada, şiddetin çağın sosyal sorunu olduğunu, devletlerin özellikle kaynak ayırarak mücadele etmesi gereken alan haline geldiğini söyledi.

Büyükşehirlerde yaşanan şiddet, boşanma, intihar, uyuşturucu kullanımı, cinsel istismar gibi olayların toplumsal bir suç haline dönüştüğüne işaret eden Kaymak, bunların önlenmesi için devletin ciddi şekilde çalışma yapması gerektiğini vurguladı.

Bu konuda 77 üniversiteden 447 bilim insanının katılımıyla 254 bildiri sunulacak bir kongre düzenleneceğini bildiren Kaymak, "Kongrede devletimizin şiddetle mücadelesindeki yol haritası belirlenecek. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda ilgili kurumların şiddetle mücadelenin yol haritası, bilimsel çözümünü düşündük. Bu kongre ile inşallah şiddet ile mücadelenin bilimsel haritasını çıkartacağız. Bunları seçimden sonra hükümete arz edeceğiz." dedi.

Kaymak, kongrede şiddetin farklı türleri konusunda bildiriler sunulacağını anlatarak, "Kongrede terör, zorunlu göçler, ihtilaller, uyuşturucu bağımlılığı, sanal alem, medya şiddeti ile bunların doğurduğu sosyal travmaların yanı sıra toplumsal cinsiyet, insan hak ihlalleri ve sosyal travmalar ana başlıkları halinde bildiriler sunulacak. Amacımız devletin şiddetle mücadele politikalarına destek vermek." diye konuştu.

Şiddet konusunda toplumu bilinçlendirmek ve toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sağlamak istediklerini dile getiren Kaymak, şunları kaydetti:

"Toplumu bilinçlendirmeye yönelik eğitimler ve etkinlikler düzenlemek, mağdurlara destek olmak, olası toplumsal travmalara karşı müdahale ekiplerine destek olmak, şiddet ve şiddetin toplumsal etkilerine yönelik bilimsel ve kurumsal araştırmaları desteklemek ve teşvik etmek amacıyla bu kongre çalışmalar yapacak. Çalışmalar çıkarıldıktan sonra baskıya sunulup kitap haline dönüşecek. Daha sonra da ilgili ve uygulayıcı kuruluşlar olan bakanlıklar, valilikler, belediyeler ile inşallah bunları hayata geçirmeye çalışacağız."

- "Şiddet komple bir kültürdür"

HEGEM Vakfı Başkanı Adem Solak da Türkiye'de ilk defa şiddet ile sosyal travmayı yan yana getiren bir kongre yapacaklarını vurguladı.

"Şiddet ile ilgili Türkiye'de çalışma yapıldığını fakat herkesin bir tarafından tuttuğunun altını çizen Solak, şunları söyledi:

"Doktor saldırıya uğruyor, sağlıkta şiddeti konuşuyoruz. Okulda okul müdürüne bıçak çekiliyor, okul şiddetini konuşuyoruz. Fenerbahçe-Beşiktaş maçı yarıda kaldı, futbol şiddetini konuşuyoruz. Oysa şiddet komple bir kültürdür. Bunu ancak cezaevinde anlayabiliyorsunuz, özellikle teröristlerle aylar ve yıllar süren çalışmalarda. İnsan nasıl dağa çıkar? Şiddet şiddeti doğuruyor. O zaman bizim buradaki başlıklar zaruri olarak bir arada toplanma ihtiyacı oluyor ve Türkiye'de ilk kez şiddet ile sosyal travmayı yan yana getiren bir kongre yapacağız."

Toplantıya Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Tekin Balcı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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