Şiddetli lodosta çatıdan kopan parça otomobilin üzerine düştü

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, şiddetli lodos nedeniyle apartmanın çatısından kopan parça, seyir halindeki otomobilin üzerinde düştü. Can kaybının olmadığı olayda, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Gelibolu'da, bugün sabah saatlerinde başlayan ve öğleye doğru etkisini arttıran lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Yer yer saatteki hızı 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle sahildeki vatandaşlar, zaman zaman zor anlar yaşadı. Gölcük Caddesi'nde 4 katlı bir apartmanın çatısından kopan parça, Bilgi Anık yönetimindeki 17 RF 025 plaka otomobilin üzerine düştü. Bilgi Anık'ın yara almadan kurtulduğu olayda, otomobilde hasar meydana geldi. Olay yerine gelen polis, zabıta ve itfaiye ekipleri çevre güvenliği aldı. Yaşadığı olayın şokunu üzerinden atamayan Bilgi Anık, "Otomobilimle caddede seyir halindeydim. Büyük bir gürültü ile aracıma bir şey çarptı. Ne olduğunu anlayamadım. Patlayan cam parçaları elimi sıyırdı. Verilmiş sadakam varmış. Bana ve şans eseri caddede olan vatandaşlara bir şey olmadı" dedi.
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