Şiddetli rüzgar konteynırları uçurdu

Erzurum’da 90 kilometre hıza ulaşan şiddetli rüzgar inşaat işçilerinin kaldığı konteynırları uçurdu.

Fırtına boyutuna ulaşan rüzgar kentte hayatı adeta felç ediyor. Şiddetli rüzgar iş yerlerin ve binaların çatılarını uçurdu ve ağaçları köklerinden söküp yola savurdu. Yaklaşık 2 tonluk konteynırları rüzgar savurarak uçurdu. İşçilerin eşyaları zarar gördü.