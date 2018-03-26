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Şiddetli rüzgarın ardından AFAD'dan hasar tespiti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 13:36 | Son Güncelleme

AFAD, Kars'ta etkili olan ve saatte 84 kilometre hızla esen şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle hasar oluşan yapılarda çalışma başlattı

Kars'ta şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle hasar oluşan yerlerde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından hasar tespit çalışması başlatıldı.

Kentte cumartesi günü meydan gelen şiddetli rüzgar ve fırtına dolayısıyla Harakani Devlet Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin yanı sıra bir çok ev ve iş yerinin çatısı uçtu.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, şiddetli rüzgar ve fırtınaya bağlı olarak meydana gelen hasar tespitine yönelik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik personellerince hasar tespit çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Açıklamada, "Söz konusu hasar tespit çalışması kapsamında, şiddetli rüzgar ve fırtınaya bağlı olarak konutları hasar gören vatandaşların İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Saatte 84 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle bir çok yapıda maddi hasar oluşmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
AFAD Kars şiddetli rüzgar

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