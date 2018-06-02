Şiddetli yağış Tunceli'de ulaşımı aksattı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de etkili olan şiddetli yağış ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kent genelinde son bir haftadır aralıklarla etkili olan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak sebebiyle Tunceli-Pülümür Karayolu kıyısındaki bazı dereler taştı.

Bu sebeple karayolunun İnönü Mahallesi mevkisinde iki ayrı nokta sular altında kaldı.

Trafiğin bir süre güçlükle sağlandığı bu alanlarda, Tunceli Belediyesi ve Karayolları 86'ncı Şube Şefliğine ait iş makineleri, karayolunda biriken suları tahliye etmek için çalışma başlattı.

Yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından karayolunda biriken sular tahliye edilirken, biriken çamurlar da temizlendi.

Çalışmalar sırasında trafik ekipleri de karayolunda trafiğin kontrollü sağlanması için sürücüleri yönlendirdi.

Kentteki etkili sağanak nedeniyle İnönü Mahallesi'nde ekili alanlar da zarar gördü.

