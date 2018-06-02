HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Şiddetli yağış Tunceli'de ulaşımı aksattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 16:49 | Son Güncelleme

Tunceli-Pülümür Karayolu'nda biriken sular sebebiyle ulaşım bir süre güçlükle sağlandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de etkili olan şiddetli yağış ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kent genelinde son bir haftadır aralıklarla etkili olan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak sebebiyle Tunceli-Pülümür Karayolu kıyısındaki bazı dereler taştı.

Bu sebeple karayolunun İnönü Mahallesi mevkisinde iki ayrı nokta sular altında kaldı.

Trafiğin bir süre güçlükle sağlandığı bu alanlarda, Tunceli Belediyesi ve Karayolları 86'ncı Şube Şefliğine ait iş makineleri, karayolunda biriken suları tahliye etmek için çalışma başlattı.

Yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından karayolunda biriken sular tahliye edilirken, biriken çamurlar da temizlendi.

Çalışmalar sırasında trafik ekipleri de karayolunda trafiğin kontrollü sağlanması için sürücüleri yönlendirdi.

Kentteki etkili sağanak nedeniyle İnönü Mahallesi'nde ekili alanlar da zarar gördü.

PARTNERDünya tanıyacak! Manisa'da ortaya çıkmıştıDünya tanıyacak! Manisa'da ortaya çıkmıştı
Sahurda davul eşliğinde Yıldız Tilbe şarkıları seslendiriyorSahurda davul eşliğinde Yıldız Tilbe şarkıları seslendiriyor
İYİ Partili yöneticinin oğlu şehit olduİYİ Partili yöneticinin oğlu şehit oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Pülümür karayolu sağanak Tunceli

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den Youtube rekoru!

Muharrem İnce'den Youtube rekoru!

Lüks plazadaki dehşette korkunç ayrıntı! Babası konuştu

Lüks plazadaki dehşette korkunç ayrıntı! Babası konuştu

Tuğba Ekinci doktoru tehdit etti, sağlık ocağı karıştı

Tuğba Ekinci doktoru tehdit etti, sağlık ocağı karıştı

Skandalın detaylarını anlattı: Sigara içer gibi içiyorlar!

Skandalın detaylarını anlattı: Sigara içer gibi içiyorlar!

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Bakırköy'de TIR faciası! Trafik birbirine kattı!

İstanbul Bakırköy'de TIR faciası! Trafik birbirine kattı!

Son dakika! Kuzey Irak'tan acı haber! Şehit ve yaralılar var

Son dakika! Kuzey Irak'tan acı haber! Şehit ve yaralılar var

Suudi Arabistan'dan Katar'a açık tehdit: S-400 alırlarsa yok ederiz!

Suudi Arabistan'dan Katar'a açık tehdit: S-400 alırlarsa yok ederiz!

İYİ Partili yöneticinin oğlu şehit oldu

İYİ Partili yöneticinin oğlu şehit oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya'da milletvekillerine Muharrem İnce talimatı: Dava açın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya'da milletvekillerine Muharrem İnce talimatı: Dava açın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye Korgeneral Temel tepkisi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye Korgeneral Temel tepkisi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.