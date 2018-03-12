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Şiddetten kaçan Etiyopyalılar Kenya’ya sığınıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 23:22 | Son Güncelleme

Moyale bölgesinde askerlerin sivil halkı öldürmesi sonrası korkuya kapılan halk sınırı geçerek Kenya'ya sığındı

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya'nın güney sınırındaki Moyale bölgesinde yaşanan şiddet olayları sonrası binlerce kişi Kenya’ya sığındı.

Kenya Kızılhaç Topluluğundan yapılan açıklamada, sınırı geçen 2 binden fazla Etiyopyalının Kızılhaç görevlileri tarafından karşılandığı ve yardımda bulunulduğu kaydedildi.

Açıklamada, sığınmacıların 4 farklı merkezde barındıkları ifade edilerek, gelenlerin çoğunun kadın ve çocuk olduğu belirtildi.

Sığınmacılara gıda, temizlik ve sağlık malzemelerininin temin edildiği aktarılan açıklamada, bölgede 12 sağlık personelinin tıbbi yardımda bulunduğu bilgisine yer verildi.

Etiyopya ordusu hafta sonu terör örgütü Oromo Kurtuluş Cephesine (OLF) yönelik operasyon sırasında 9 sivili yanlışlıkla öldürdüğünü açıklamıştı.

Ülkedeki olağanüstü hali yönetmek için kurulan askeri komuta merkezinden yapılan açıklamada, olaya yönelik soruşturma açıldığı ve 5 askeri personelin gözaltına alındığı bildirilmişti.

Etiyopya Başbakanı Hailemariam Desalegn'in geçen ay görevinden ve iktidar koalisyonu Etiyopya Halkları Devrimci Demokratik Cephesi (EPRDF) başkanlığından istifa etmesi sonrası ülkede devam eden muhalif gösteriler ve şiddet olayları nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmişti.

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Etiyopya Kenya mayole

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